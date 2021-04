Pour Biden le gouvernement est la solution

C’est ce soir que le président américain prononcera un discours devant le congrès. À la lumière des informations obtenues et en analysant les projets déjà sur la table, il ne fait aucun doute que Joe Biden mise sur une forte implication du gouvernement pour sortir le pays de la pandémie et relancer durablement l’économie.

Nous sommes bien loin de la célèbre citation de Ronald Reagan. Lors de son discours d’investiture il y a quarante ans déjà, le républicain lançait : "Government is not the solution to our problem, government is the problem." Le gouvernement n’est pas la solution, le gouvernement est le problème.

Beaucoup plus progressiste qu’on ne l’anticipait, Biden exploite pleinement le contrôle qu’exercent les démocrates sur la présidence et les deux chambres pour proposer un train de mesures ambitieuses qui ont presque toutes en commun d’être coordonnées par le gouvernement et financées par les fondes publics.

Pendant le discours de ce soir, il annoncera un troisième plan dont les coûts sont estimés à plus de 1000 milliards de dollars. Cette fois il s’agit d’un «Plan pour les familles américaines» qui vise d’abord à lutter contre les inégalités, un projet qui s’accompagnera d’une hausse de taxes pour les plus riches et d’un meilleur contrôle des échappatoires fiscaux. Pour bien passer le message, l’administration avance qu’elle veut d’abord récompenser le travail, pas la richesse.

Fort de sondages favorables, le président sait qu’on apprécie son travail jusqu’à maintenant et que ses projets reçoivent un bel accueil de la part de la majorité de ses concitoyens. Face à des élus républicains qui refusent tout compromis, Joe Biden misera sur la large diffusion de son discours pour parler directement aux électeurs.

Pour le moment, le 46e président a le vent dans les voiles et il complique le travail de l’opposition. Le taux de chômage est en baisse, la vaccination progresse à un rythme record et nos voisins peuvent espérer une saison estivale presque normale.

De plus, l’allocution de ce soir revêt déjà un caractère historique puisque deux femmes apparaîtront derrière le président pour la première fois de l’histoire. Nancy Pelosi, première speaker de la chambre des représentants et Kamala Harris, première vice-présidente (donc présidente du sénat) se retrouveront à l’écran chaque fois qu’on montrera Biden.

Les républicains auront fort à faire pour faire un contrepoids à ce vent de changement et c’est au sénateur noir de la Caroline du Sud Tim Scott qu’incombe la responsabilité de réagir au nom de sa formation politique.

Scott est un bon orateur, un rare représentant des minorités au sein de son parti, mais il est aussi un acteur de plus en plus présent dans les négociations, certaines secrètes, entre l’administration et les élus du sénat. S’il refuse de dévoiler la teneur de son intervention, on risque peu de se tromper si on affirme qu’il pointera en direction des coûts astronomiques des mesures lancées par le président.

Peu importe qu’on soit en faveur d’un état très interventionniste ou plus discret, des investissements comme ceux que suggère Biden exigent qu’on agisse avec prudence et qu’on prenne le temps de bien en mesurer l’ampleur. On comprend la tactique du président qui préfère miser gros dès le départ avant de céder lors des négociations, mais on n’a rien vu de semblable depuis un demi-siècle.

Si Joe Biden embrasse l’implication gouvernementale et qu’il peut encore rassembler les factions démocrates, même des publications plus progressistes comme le New York Times émettent certaines réserves. C’était le cas du journaliste Steven Rattner au début avril.

Rattner rappelle avec raison que si on peut favoriser un plus grand rôle de l’État, il faut également s’assurer de ne pas le laisser tout gérer pour éviter de se perdre dans des méandres administratifs qui ont pour effet de limiter les retombées.

Pour ma part, au-delà des négociations entre la Maison-Blanche et le congrès, c’est ce que je vais surveiller. Comment va-t-on mettre en place les différentes réformes et à qui en confiera-t-on la coordination?

Ici encore Rattner, un ancien de l’administration Obama qui a contribué au plan de relance de l’industrie automobile, offre une perspective que ne mentionne pas l’administration Biden. Pour le journaliste, on doit recourir au secteur privé dès que l’occasion se présente.

Si Joe Biden espère maximiser les sommes record englouties dans ses plans ambitieux, il doit bien étudier toutes les avenues pour s’assurer de ne pas alourdir le fonctionnement d’un appareil étatique dont la taille est déjà démesurée. Ouvrir la porte au privé? Des progressistes avant lui l’ont déjà fait avec succès.