Prix des logements à Montréal: «Ça peut peut-être commencer à 500-600$ par mois», selon Legault

Le coût d’un appartement à Montréal commence à «500-600$» par mois, estime François Legault, qui ne croit pas que le Québec vit actuellement une «crise» du logement.

Talonné par Manon Massé durant l’étude des crédits budgétaires, le premier ministre s’est avancé mercredi sur le prix mensuel d’un appartement dans la métropole.

«Ça dépend de la grandeur du logement, mais je dirais que ça peut peut-être commencer à 500-600$ par mois, assez rapidement monter à 1000$ par mois», a-t-il dit.

La cheffe parlementaire de Québec solidaire a rétorqué que le prix médian d’un appartement à Montréal est de 1310$, selon une récente enquête du Devoir, qui a colligé plus de 3000 annonces sur le populaire site de petites annonces Kijiji.

Le premier ministre estime néanmoins qu’on ne peut pas qualifier la hausse des loyers au Québec de «crise». Selon lui, le mot est trop «fort».

«Effectivement, le marché locatif au Québec est très serré. Quand on regarde le Québec en 2019, on avait 1,8% de logements inoccupés au Québec. En 2020, entre autres grâce aux logements qu’on a construit, on a monté à 2,5%. Ça reste très faible, mais il y a quand même une amélioration», a-t-il insisté.

Manon Massé a souligné que les milliers de jeunes adultes qui retourneront en présentiel sur les campus des cégeps et des universités à l’automne accentueront encore plus la pression sur le marché locatif. Il sera d’autant plus difficile pour un étudiant de se loger dans les grands centres comme Montréal avec des prix aussi élevés, a-t-elle déploré.

Les cégépiens et les universitaires louent parfois un appartement à plusieurs pour diminuer les coûts, rétorque François Legault. Il ajoute que le système de prêts et bourses du Québec est le «plus généreux en Amérique du Nord».