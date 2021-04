Retrait du Canada de la Coupe panaméricaine de marche

Le retrait du Canada de la Coupe panaméricaine qui se déroulera le 9 mai en Équateur place le marcheur Mathieu Bilodeau dans une position très délicate.

Menacé d’être exclu du Top 60 mondial qui donne accès aux Jeux olympiques de Tokyo puisque ses adversaires ont la possibilité d’obtenir des points, Bilodeau voit son classement chuter depuis le début de la pandémie en étant privé de course.

«C’est une autre claque dans la face, a illustré Bilodeau qui pointe actuellement au 56e rang mondial, lui qui occupait la 41e place au début de la pandémie. C’est la troisième ou quatrième fois qu’une course me glisse entre les doigts une semaine avant mon départ.»

Le classement au 1er juin dictera le choix des marcheurs qui prendront le départ à Tokyo. «Les options commencent à manquer tout comme la créativité, a résumé Bilodeau qui n’avait pas été en mesure de compléter l’épreuve olympique en 2016 à Rio. Les opportunités sont limitées d’ici au 31 mai. Pendant que je suis inactif, il y aura des courses importantes en Europe en plus de la Coupe panaméricaine où des athlètes auront la possibilité de me dépasser au classement même en ne réussissant pas un meilleur temps que moi.»

«Dans le contexte actuel, j’aimerais mieux que les Jeux soient annulés parce que ça serait équitable pour tout le monde, d’ajouter Bilodeau. Je comprends que la santé est la priorité, mais ce n’est plus le fun.»

Après le retrait des mondiaux de relais, samedi soir, Athlétisme Canada a fait connaître, mardi soir, sa décision de faire l’impasse sur la Coupe panaméricaine. «Nous ne pouvons pas confirmer le nombre exact de cas, le taux d’infection ni d’autres détails importants liés à la pandémie en Équateur, mais nous savons que les hôpitaux et le système de soins de santé en général sont débordés et que le taux de mortalité est très élevé. La ville hôte de Guayaquil a été une des zones les plus touchées par la COVID-19 en Équateur. Un état d’urgence a été déclaré le weekend dernier.»

Le seul espoir de Bilodeau réside dans la présentation du championnat canadien le 23 mai à Québec. Le titre national lui procurerait 45 précieux points qui lui permettraient de conserver sa place dans le Top 60. «Je n’y crois pas, a-t-il débité. Les conditions sanitaires ne changeront pas du jour au lendemain.»

De son côté, son entraîneur Félix-Antoine Lapointe est plus optimiste. «Je suis en contact avec mon patron (Marc Desjardins) à la Fédération québécoise et il me dit que la Santé publique fait preuve d’ouverture, a raconté l’entraîneur de l’équipe du Québec d’athlétisme. On devrait en savoir davantage au début de la semaine prochaine. L’Université Laval accepte qu’on présente la course en autant que nous obtenions le feu vert de la Santé publique. Il faut comprendre qu’il n’y aurait que deux ou trois marcheurs et six officiels. Le parcours est déjà balisé. Ça serait minimaliste. Le championnat canadien est la dernière opportunité pour Mathieu de se qualifier pour les Jeux et nous sommes ouverts à tenir le national ailleurs au Québec si les conditions sanitaires sont plus favorables.»

Lapointe comprend très bien les états d’âme de son protégé. «C’est fâchant et crève-cœur de ne pas avoir la chance de te mesurer à tes adversaires. Il y a les scénarios D, E ou F où on pourrait prendre le départ d’une course ou deux de 20 kilomètres aux États-Unis, mais on ne veut pas se rendre là. Mathieu est meilleur sur 50 km.»

La sélection pour l’épreuve du 20 km se termine le 29 juin contrairement au 1er juin pour le 50 km.