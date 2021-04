Saguenay: des rats pourrissent la vie de locataires

Des locataires sont aux prises avec une infestation de rats dans leur immeuble situé dans le secteur de Jonquière, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Même s'ils se sont plaints à plusieurs reprises auprès du gestionnaire de l'immeuble, le problème est toujours bien présent.

«J'ai tellement pleuré d'avoir laissé mon enfant là-dedans, a affirmé mercredi à TVA Nouvelles Nadia Ringuette. Ça sentait le cadavre en décomposition. C'était irrespirable.»

Elle n'aurait jamais accepté que sa fille de 21 ans emménage dans ce logement si elle avait su qu'il était infesté de rats.

«Il y a beaucoup d'activité dans les murs, a-t-elle précisé au nom de sa fille, qui craint les représailles si elle dénonce publiquement. C'est arrivé souvent qu'elle m'appelle en pleurant. Je l'ai même amené chez nous pendant une semaine parce qu'elle était sur le point de faire une dépression tellement elle ne dormait plus.»

«J'ai commencé à entendre des rats vers le mois de janvier», a indiqué de son côté Jonathan Bertrand, qui réside dans l'immeuble depuis un an.

«Je n'avais pas vraiment connaissance de ça, jusqu'à ce que je trouve un rat mort en allant nourrir mon chien», a mentionné son colocataire, Samuel Côté.

Ils craignent que les maux de ventre qu'ils ont éprouvé au cours des dernières semaines soient directement en lien avec la présence de rats.

«On ne veut plus rester là, on est en train de virer fou, a souligné Jonathan. Je suis en arrêt de travail. Je ne suis plus capable de travailler tellement la situation me gruge de l'énergie.»

Des exterminateurs sont récemment intervenus. «Ils ont mis des boîtes noires avec du poison et ils sont partis avec le rat qu'ils ont trouvé», a expliqué Samuel.

Une autre personne s'en est mêlée ce mardi, mais selon les locataires, il ne s'agissait pas d'un professionnel.

«C'est la locataire d'en haut qui m'a texté pour me dire qu'il y avait quelqu'un chez ma fille, a soutenu Mme Ringuette. Un ami du locateur qui venait boucher des trous apparemment...»

Ils ont aussi interpellé le service des incendies de la ville parce qu'ils craignent aussi les risques d'incendie.

Les locataires dénoncent le laxisme du propriétaire de l'immeuble.

«Il ne répond pas à nos appels, il ne veut rien savoir de nous», a prétendu Jonathan Bertrand.

Mais son gestionnaire, lui, assure être conscient de la problématique.

«On ne prend pas ça à la légère mais les délais d'intervention sont longs et compliqués, a assuré celui qui préfère ne pas être identifié. La ville est au courant, la régie du logement aussi et il y a même des plombiers et des électriciens dans le dossier.»

Le gestionnaire se dit aussi ouvert à trouver un arrangement avec les locataires qui souhaiteraient quitter les lieux avant la fin de leur bail.