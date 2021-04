Stabilisation de la plage Jacques-Cartier: la Ville de Québec subit un autre revers au BAPE

Après avoir reçu un avis dévastateur pour son projet de tramway, la Ville de Québec essuie un autre revers de la part du BAPE, qui critique sévèrement son projet de stabilisation des berges de la plage Jacques-Cartier, à Cap-Rouge.

L'instance a rendu public son rapport mercredi, à la suite des audiences qui se sont tenues il y a quelques mois.

«[La commission d'enquête] estime qu’il serait risqué, tant d’un point de vue écologique et social qu’économique et financier, d’aller de l’avant avec la solution proposée [par la Ville de Québec] eu égard aux faiblesses méthodologiques de l’étude d’impact sur l’environnement», écrit le BAPE dans son rapport.

La Ville de Québec voulait stabiliser différents segments de la plage très fréquentée pour contrer l'érosion. Elle proposait de l'enrochement végétalisé, la remise en forme de l’enrochement actuel, l’implantation de végétation et la construction de deux épis brise-lame de 100 m et 150 m de longueur. Le maire Régis Labeaume a mis beaucoup de pression dans les dernières années et a maintes fois critiqué la lenteur des autorisations à venir dans ce dossier.

Or, le BAPE, bien qu'il estime que la Ville a raison de vouloir intervenir, a fortement critiqué les solutions proposées par la municipalité. «[La commission] doute que le projet à l’examen permette de stabiliser les berges à long terme et, conséquemment, de prévenir la détérioration des infrastructures urbaines en place.»

Il écrit : «Le choix et le dimensionnement des ouvrages ainsi que la qualité de l’évaluation des incidences du projet reposent grandement sur la qualité de la modélisation hydraulique et sédimentaire et sur sa capacité à bien représenter la situation actuelle. Selon les experts consultés, il en ressort que l’initiateur n’a pas utilisé le modèle de simulation hydraulique et sédimentaire MIKE 21 de manière adéquate et rigoureuse.»

Les résultats présentés par la Ville ne sont «pas fiables», affirme le BAPE et conséquemment, «la commission d’enquête ne peut avoir confiance dans les évaluations que l’initiateur [La Ville] a faites de la dynamique hydrosédimentaire».

La commission invite donc la Ville à poursuivre sa réflexion dans une «démarche scientifique rigoureuse» pour atteindre une solution optimale. De l'avis du BAPE, si elle poursuit dans la voie qu'elle avait choisie, «la municipalité ne répond pas pleinement aux objectifs qu’elle s’est fixés comme la préservation de la qualité des paysages et des habitats, ainsi que l’accès à une plage de qualité et de superficie suffisante pour y maintenir la pratique sécuritaire d’activités».

La Ville a besoin de certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement pour aller de l'avant avec son projet.