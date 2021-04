«Star Académie» : des conjoints très fiers!

Les finalistes de «Star Académie» reçoivent un support inconditionnel de leur conjoint(e) dans la grande aventure qu’ils vivent présentement. Sara Dagenais, l’amoureuse de William, et Charles-Étienne Gauthier, le copain de Lunou, ont bien sûr hâte de retrouver leur tendre moitié dans quelques jours, mais sont surtout fiers de leur chemin parcouru jusqu’ici.

Sara et Charles-Étienne, qui forment respectivement un couple avec William et Lunou depuis une dizaine d’années – donc, depuis l’adolescence – ne se font pas prier pour couvrir d’éloges l’élu(e) de leur cœur.

«William est un artiste polyvalent, capable de chanter tous les styles de musique, qui peut plaire à un large public. Il est extrêmement généreux quand il chante. Il prend sa place quand c’est le temps, mais il est aussi là pour faire briller les autres. Il a une belle sensibilité et un beau talent d’interprétation, qui transmet l’émotion, et une voix incroyable, qui peut aller autant dans les notes hautes que plus basses!», débite Sara Dagenais avec entrain.

«Je pense que les gens ont déjà cerné Lunou, renchérit Charles-Étienne Gauthier. Elle est tellement authentique. Ce que les gens voient, c’est exactement ce qu’elle est : une fille super simple, à l’écoute. Elle s’entend toujours bien avec tout le monde. Elle fait ça parce qu’elle adore ça, sinon elle ne serait pas là. Je n’ai eu aucune surprise en la regardant à l’écran, c’est elle à 100 %.»

Discrétion

Alors que William a beaucoup parlé de sa famille en ondes, Lunou, pour sa part, est demeurée plutôt discrète sur sa vie privée depuis le début de «Star Académie», s’ouvrant peu, notamment, sur son compagnon – qui étudie à la maîtrise à l’Université de Sherbrooke en génie mécanique – et sur sa mère, la chanteuse Luce Dufault. Une retenue qui l’honore, souligne Charles-Étienne Gauthier.

«Elle est dans une situation délicate, estime-t-il. Le lien est trop facile à faire, entre "la mère de" et "la fille de". C’est ce que Lunou voulait éviter, et je pense qu’elle a réussi. Elle fait son bout de chemin de son côté, sans que personne ne l’identifie à sa mère. C’est son choix, et tout le monde le respecte. Sa mère et elle ne sont pas en mauvaise relation, il n’y a pas de froid entre elles.»

L’amoureux avoue avoir lui-même un peu de mal à composer avec la soudaine notoriété qui accompagne le passage de sa dulcinée à la télévision.

«Personnellement, ça ne m’allume pas tellement (rires). Je reçois des messages privés sur Instagram en ce moment... et je ne suis pas tant à l’aise avec ça! Mais Lunou va être capable de le gérer, elle est une pro», rigole celui qui souhaite à sa douce à l’orée de sa carrière, un rôle dans une comédie musicale d’envergure.

Décompte

De son côté, Sara Dagenais n’est pas seule à s’ennuyer de William. Son bébé Éloi, deux mois et demi, n’est bien sûr pas conscient de la situation, mais Liam, quatre ans, commence à s’ennuyer drôlement de son père, qui est absent depuis la fin janvier.

Après la demi-finale masculine du 18 avril, constatant que le séjour de William à l’académie se prolongerait, la maman a eu l’idée de concocter un «calendrier de l’Avent» nouveau genre à fiston, pour calmer son impatience.

«Ce jour-là, tout le monde a été content qu’il gagne... sauf Liam! (rires) Alors, j’ai voulu mettre un petit baume sur sa déception. Je lui ai acheté un cadeau par jour pour le nombre de dodos qu’il reste avant que Will revienne. J’ai collé une grosse affiche avec la face à Will (rires), avec une petite boîte et des numéros. Chaque matin, Liam pige un numéro, et il déballe le cadeau qui va avec.»

La jeune femme se doute que le retour à la réalité après «Star Académie» ne sera peut-être «pas reposant» pour William, surtout s’il remporte le concours, mais les Dagenais-Cloutier se promettent quand même de précieux moments d’intimité en famille à la fin du périple.

«Pour que Will apprenne à connaître Éloi, qu’il a vu seulement une journée, et qu’il rattrape le temps avec Liam. Liam n’arrête pas de me dire que, quand papa va revenir, il va jouer juste avec papa et parler seulement à papa! (rires)»