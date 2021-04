Un accident de travail mortel par semaine au Québec

Malgré les campagnes de sensibilisation et l'amélioration de la sécurité au travail, 57 Québécois ont perdu la vie dans le cadre de leur emploi, l'an dernier, ce qui représente un peu plus d'un décès par semaine.

Il s'agit d'un nombre identique à celui de 2019, auquel il faut ajouter 116 décès dus à une maladie professionnelle, pour un total de 173 Québécois qui ont perdu la vie en raison de leur travail en 2020, montrent des statistiques dévoilées à l'occasion du Jour de deuil national pour les victimes d'accidents de travail.

«En ce Jour de deuil 2021, je souhaite rendre hommage aux personnes décédées et à celles qui ont subi un accident du travail ou contracté une maladie professionnelle», a commenté le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, en assurant que «chacun a droit à un environnement de travail sain et exempt de risques».

Au-delà des décès, 94 750 accidents de travail ont été recensés dans la province en 2020, tandis que 9982 travailleurs ont subi une maladie professionnelle, pour un total de 104 732 lésions professionnelles, un nombre en baisse de seulement 2,5 % par rapport à 2019.

La dernière année a évidemment été bouleversée par la pandémie de COVID-19. D'une part, le virus a forcé la fermeture de nombreux lieux de travail plus ou moins longtemps, mais d'autre part, il a été la cause de 16 614 lésions professionnelles et de huit décès, a souligné la Commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité du travail (CNESST).

Les syndicats, eux, profitent de la journée de deuil pour faire entendre leurs revendications en matière de sécurité au travail.

«La prévention, c'est non négociable. Ce qu'il faut, pour que le Québec cesse d'être le cancre en matière de santé-sécurité au Canada, est plutôt d'étendre les mécanismes de prévention à l'ensemble des milieux de travail et leur donner les outils nécessaires à leur prise en charge», a notamment indiqué le vice-président de la CSN, David Bergeron-Cyr, en faisant référence au projet de loi 59.

Ce dernier juge que la réforme en santé-sécurité proposée par la CAQ «fait reculer les droits des travailleuses et des travailleurs en limitant l'indemnisation et en reculant sur des acquis en prévention».