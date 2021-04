PGA: un rêve devenu réalité

Michael Visacki a écrit l’histoire de la semaine dans l’univers du golf professionnel. Celle qui sort de nulle part, mais qui est si belle, si rafraîchissante et si pleine d’émotions qu’il faut applaudir. À 27 ans, le professionnel participe à un premier tournoi sur le circuit de la PGA. Comme dans un conte de fées, il vit ce baptême de feu à proximité du domicile familial.

La petite histoire lui permettant de s’élancer au Championnat Valspar sur le difficile parcours Copperhead du club de golf Innisbrook à Palm Harbour en Floride dès jeudi matin ?

Photo tirée de Twitter, PGA Tour

Lundi, l’Américain à la sympathique bouille a gagné son ticket en prolongation lors de la qualification au club de golf Southern Hills. Un roulé de 20 pieds pour la normale après s’être brillamment sorti d’impasse lui a permis de réaliser un vieux rêve. Celui d’enfin rejoindre les meilleurs golfeurs au monde du PGA Tour.

Les images où on le voit enlacer son cadet après son dernier roulé et ensuite parler à son père en essuyant ses larmes ont fait le tour du web depuis le début de la semaine. Des images où l’on sent tout le poids des émotions et du long parcours l’amenant enfin à Innisbrook.

Sur les mini-tours

Maintenant, la longue histoire.

Visacki, un jeune golfeur prometteur qui n’a joué qu’une année au collège chez les Knights de l’Université du centre de la Floride, a roulé sa bosse sur les petits circuits américains en gagnant de petites bourses depuis sept ans. À vrai dire, sa vieille Honda Accord 2010 affiche plus de kilomètres au compteur (275 000 km) que la somme des montants empochés depuis qu’il a viré pro en 2014.

Sur le West Florida Golf Tour, il a remporté sept victoires l’année dernière. Il en compte une quarantaine en carrière.

En 2018, il avait participé à un tournoi du Korn Ferry Tour, l’antichambre de la PGA. Sa seule présence officielle dans l’univers de la PGA et son meilleur fait d’armes. Grâce à une ronde initiale de 65 (-6), il avait pris le 27e rang en encaissant un chèque de 68 000 $. Le plus élevé de sa carrière.

Un an plus tard, il avait raté par un seul petit coup le passage à l’étape finale des longues qualifications du Korn Ferry Tour. Malgré cette dure épreuve, il n’a jamais baissé les bras. Un message renforcé par ses parents, Mike et Donna, qui ont toujours fait des pieds et des mains pour le soutenir dans la conquête de son rêve.

« Mon père m’a toujours poussé, car il savait que je pouvais réussir. Si ce n’était pas le cas, je ne crois pas qu’il aurait mis tant de hargne, a raconté le golfeur de Sarasota en conférence de presse à l’aube du championnat Valspar. Je crois qu’il voyait mon talent. Il me disait de continuer à travailler fort, car il savait ce que j’étais capable de faire. Il disait que je cognais à la porte pour jouer sur le PGA Tour. J’ai finalement réussi. »

Pas des braillards

Cela explique donc pourquoi papa et fiston pleuraient sur les images diffusées sur les réseaux sociaux lundi. « Il était très émotif. Je ne l’ai jamais vu pleurer autant. Nous ne sommes pas vraiment des braillards dans la famille, a insisté Visacki. On sait toutefois tout le travail, les efforts, le sang, la sueur et les larmes qui m’ont amené ici. C’est un rêve d’enfin vivre tout ce que je désirais. »

Malgré toutes les frustrations accumulées et les chances ratées depuis des années, Visacki n’a jamais décidé de remiser ses bâtons et se trouver un boulot plus payant plus que de tirer le diable par la queue. Au contraire, elles l’ont poussé à se battre.

Sa persévérance et sa combativité l’auront finalement récompensé. « Plusieurs font une croix sur leurs rêves, car ils sont incapables de se les permettre. Je suis chanceux d’avoir obtenu l’aide de mes parents, car ils ont nourri ce rêve. »

Très longue route vers la PGA

Des milliers de kilomètres à travers les États limitrophes à la Floride, des heures à torcher des bâtons et des voiturettes et des heures à se tourner les pouces dans la boutique, Michael Visacki a rapidement goûté à la vraie vie des pros courant les petits tournois.

Cherchant constamment à se tenir à flot financièrement, le jeune homme a dû saisir un emploi à son club local de Sarasota pour pouvoir payer ses frais de compétitions.

Parcours atypique

À vrai dire, la première fois qu’on lui avait offert un poste, il l’avait refusé. Il profitait alors de « l’incroyable » aubaine de 35 $ par jour pour frapper des paniers de balles illimitées dans le champ de pratique. Son objectif était de jouer des tournois en gagnant sa vie chez les pros et non à occuper un emploi d’étudiant. Deux semaines plus tard, il avait révisé sa stratégie en l’acceptant.

« Je l’ai gardé durant quatre ans. Il m’a permis d’amasser des sous pour mes inscriptions, a-t-il raconté. Je fermais la boutique à 17 h et je partais ensuite jouer une ronde. L’été, je faisais même deux quarts de travail pour me permettre d’avoir congé le lendemain. Cela me permettait de frapper des centaines de balles à l’entraînement et de jouer jusqu’à 36 trous par jour. »

Rien de prestigieux là, n’est-ce pas ? C’est pourtant ce que font des milliers de professionnels aux quatre coins de l’Amérique pour joindre les deux bouts sans oublier leurs rêves. Le chemin pour se rendre au PGA Tour n’est pas une parfaite autoroute floridienne empruntée par une infime minorité de golfeurs. La majorité doit circuler sur le long chemin de gravier, parsemé de trous et d’embûches.

Pas évident

Visacki en sait quelque chose. Les petits tournois auxquels il a longtemps participé ne lui permettaient pas de gagner des fortunes.

« C’est extrêmement difficile gagner sa vie sur les mini-tours. Les coûts d’inscription sont très élevés à plus de 500 $. Si tu gagnes ou termines dans le top 5, tu peux empocher un peu d’argent. Une mauvaise séquence peut coûter très cher. Et c’est sans compter les dépenses de la vie quotidienne. Il faut pouvoir payer les comptes.

« Même si j’ai connu du succès, c’est difficile d’y faire sa vie », a enchaîné celui qui a empoché 140 000 $ en sept ans sur le West Florida Golf Tour. Une moyenne de 20 000 $ par année...

« Si je n’avais pas reçu d’aide, probablement que je n’aurais jamais joué au golf professionnel. »