Catherine Fournier officiellement candidate à la mairie de Longueuil

La députée indépendante Catherine Fournier a officialisé jeudi sa candidature à la mairie de Longueuil.

• À lire aussi: Catherine Fournier propose une cérémonie de citoyenneté québécoise

• À lire aussi: Vague de jeunes femmes au municipal

Elle affrontera le président de la CSN, Jacques Létourneau, pour succéder à Sylvie Parent à la tête de la cinquième plus grande ville du Québec.

Mme Fournier dit notamment vouloir « ramener la fierté à notre ville, qui a un peu été mise à mal en raison des conflits qui ont été assez intenses à l’hôtel de ville ».

« Je pense que je suis la bonne personne pour amener une dynamique différente, plus axée sur la collaboration, explique-t-elle en entrevue. Le fait d’avoir été députée indépendante ces dernières années me donne vraiment un recul sur cette espèce de partisanerie et la dynamique de confrontation qui a souvent lieu sur la scène politique. »

Réélue sous la bannière du Parti québécois en 2018, Catherine Fournier a quitté la formation politique quelques mois plus tard, jugeant que celle-ci n’était plus le bon véhicule pour réaliser la souveraineté du Québec.

La jeune députée dit aujourd’hui vouloir poursuivre son engagement politique au niveau municipal. « Je trouve intéressants les aspects de proximité et de flexibilité sur la scène municipale, note-t-elle. Les projets se font souvent plus rapidement et on a une influence directe dans la vie des citoyens. »

Congé sans solde

D’ici au déclenchement officiel de la campagne électorale, Mme Fournier poursuivra son travail à Québec et en circonscription, tout en dévoilant graduellement les membres de l’équipe Coalition Longueuil.

À compter de septembre, elle prendra l’équivalent d’un congé sans solde auprès de l’Assemblée nationale. La députée a demandé que son salaire et ses autres avantages financiers soient suspendus le temps de la campagne électorale, puisqu’elle sera « majoritairement » affairée à tente de se faire élire.

« J’ai demandé à ne pas être rémunérée et à ne pas recevoir aucune allocation liée à mon travail » pendant cette période, explique-t-elle.