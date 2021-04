Genesis au Centre Bell en novembre 2021

La formation britannique Genesis se produira au Centre Bell le 21 novembre 2021 à l’occasion d’une tournée nord-américaine de 14 spectacles.

Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford lanceront ce volet de leur tournée The Last Domino? le 15 novembre au United Center à Chicago.

Le trio, qui sera accompagné, sur scène, par le guitariste-bassiste Daryl Stuermer et Nico, le fils de Phil Collins à la batterie, fera aussi des arrêts à Washington, Charlotte, Toronto, Buffalo, Detroit, Cleveland, Philadelphie, New York, Columbus, Pittsburgh et Boston.

La tournée européenne sera lancée les 15 et 16 septembre au 5 Arena de Dublin en Irlande.

Les billets pour le spectacle du Centre Bell seront disponibles en prévente sur Ticketmaster Verified Fan le 5 mai et seront ensuite mis en vente au grand public le 7 mai.

Les fans de Genesis devront, pour avoir accès à la prévente, s’inscrire sur la plateforme Ticketmaster Verified fan d’ici le 2 mai à 23h59. Ils pourront ensuite sécuriser l’achat de leurs billets dès le 5 mai à 10h.