«Je crois en cette équipe» - Josh Anderson

En raison des nombreux blessés, Dominique Ducharme n’a eu d’autre choix que d’apporter plusieurs modifications à ses trios. Il a même dû réinsérer Michael Frolik dans la formation.

« C’est sûr que c’est un défi. Il nous manque des joueurs clés, mais on a de très bons joueurs qui proviennent de l’escouade de réserve et de la Ligue américaine. Je crois en cette équipe depuis le premier jour. »

–Josh Anderson

Le Canadien n’a remporté que deux de ses sept derniers matchs. Néanmoins, il est pratiquement assuré d’une place en séries éliminatoires. Un peu plus et on parlera d’une qualification par défaut.

« On est dans une bonne position pour faire les séries, mais ce n’est pas facile. Il faut se présenter et livrer de bonnes performances lors des huit prochains matchs. Cette place en séries, on veut la mériter. »

–Josh Anderson

On a pu voir toute la coordination main-œil d’Auston Matthews lorsqu’il s’est emparé d’une rondelle sautillante à proximité de Nick Suzuki pour la décocher dans la fraction de seconde suivante.

« Il est excellent. On sait qu’on doit être dans son visage constamment. Dans l’ensemble, je pense qu’on l’a bien contré. La rondelle a bondi contre mon patin, il a fait bon jeu et pris un bon tir. »

– Nick Suzuki

Sur le but de Jake Muzzin, le vénérable Joe Thornton a récolté la 1100e passe de sa carrière, ce qui le classe au septième rang de l’histoire de la LNH. Ses coéquipiers ont pris soin de récupérer la rondelle.

« Ouais. Des rondelles, on m’en a donné pas mal au cours de ma carrière. Tout ce que ça veut dire, c’est que j’ai passé beaucoup d’heures à jouer au hockey dans la rue avec mes frères et que j’ai eu la chance de jouer avec de très bons marqueurs. »

–Joe Thornton