Laval-sur-le-Lac renonce au Championnat amateur canadien

Le prestigieux club de golf Laval-sur-le-Lac a renoncé au championnat amateur canadien qui devait avoir lieu en août, a appris Le Journal en milieu de semaine. Avec la situation de la pandémie soulevant des inquiétudes à travers le Canada, il était impossible de l’organiser en toute sécurité.

Le club lavallois devait accueillir les meilleurs golfeurs amateurs pour l’un des plus grands rendez-vous de l’été. Co-hôte du tournoi masculin tout juste de l’autre côté du rapide Lalemant sur la rivière des Prairies, le club Saint-Raphaël sur L’Île-Bizard devait aussi recevoir une part de l’évènement d’envergure.

Mais voilà que la direction du club de Laval-sur-le-Lac a fait savoir à l’organisateur Golf Canada la semaine dernière qu’elle renonçait à tenir le prestigieux tournoi amateur sur ses allées.

D’une durée d’une semaine, le championnat regroupe plus de 150 joueurs arrivant de partout au Canada. Inquiète de créer une brèche dans son protocole de sécurité de la COVID-19 et de mettre ses membres à risque, la direction ne voulait surtout pas courir le risque.

« Notre priorité est de préserver la santé et la sécurité de nos membres, employés et partenaires en adoptant des protocoles stricts d’hygiène. Malheureusement, avec la situation qui perdure et l’introduction des différents variants au Canada, nous ne sommes pas disposés à accueillir plus de 150 participants en provenance des quatre coins du pays », a écrit le président Gilles Vézina dans une missive envoyée aux 950 membres, jeudi.

Mais la direction n’a pas tiré un trait définitif sur l’évènement. Elle espère pouvoir le présenter à l’été 2022 ou 2023.

Annulation ?

Au quartier général de Golf Canada à Oakville, on se grattait encore la tête, mercredi. Plusieurs options sont étudiées.

En entrevue, le directeur en chef du sport, Kevin Blue, a indiqué avoir contacté plusieurs clubs souhaitant accueillir le tournoi.

Parmi ceux-ci, le Saint-Raphaël reste la principale option. Les deux parties doivent justement discuter de la situation au cours des prochains jours.

L’été dernier, le championnat amateur canadien avait été annulé en raison de la COVID-19.

Cette fois, Golf Canada souhaite couronner un champion. Une annulation ne figure pas parmi les cartons présentement.

« Si nous sommes en mesure d’organiser un championnat, nous le ferons selon les conditions des autorités locales. Ce sera un véritable défi organisationnel si l’on parvient à identifier une solution », a expliqué Blue en conversation téléphonique.

Au Saint-Raphaël, propriété de la famille Saputo, le dossier est aussi à l’étude. Complexe de 36 trous, ce club semi-privé comptant 450 membres émet aussi certaines craintes.

« Il faut étudier ce que Golf Canada nous proposera, a soutenu le directeur général Jonathan Groulx. Il faut que tout soit fait sécuritairement. On veut s’assurer que les golfeurs respecteront une quarantaine avant de débarquer ici. La dernière chose que nous voulons, c’est qu’il y ait une éclosion dans notre environnement.

« Normalement, ce championnat amène une dose de prestige, a-t-il ajouté. Ce ne serait pas le cas si les choses tournaient mal. Nous sommes en période de réflexion. »

Le Championnat amateur masculin canadien doit avoir lieu du 2 au 5 août.

En lien avec la USGA, Golf Canada a aussi annoncé l’annulation des trois épreuves de qualifications de l’Omnium des États-Unis qui devaient se tenir en Ontario au Cherry Hill Golf (10 mai), TPC Toronto (18 mai) et club de golf Rattlesnake (7 juin).