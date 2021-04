Les Penguins et les Capitals officiellement qualifiés

Les Penguins de Pittsburgh ont assuré leur place en séries éliminatoires pour une 15e saison consécutive en disposant des Capitals par la marque de 5 à 4, en prolongation, jeudi, à Washington. Malgré la défaite, l’équipe locale a elle aussi obtenu son billet pour le tournoi d’après-saison dans la LNH.

C’est Jake Guentzel qui a donné la victoire aux visiteurs en touchant la cible en période de surtemps. Kasperi Kapanen a également rendu de précieux services aux Penguins dans cette rencontre en marquant deux buts.

C’est Tom Wilson qui a forcé la tenue d’une prolongation en inscrivant son 12e but de la saison avec 15 secondes à faire au temps réglementaire. Nicklas Backstrom s’est aussi illustré du côté de l’équipe locale en amassant trois aides.

Les Penguins devancent maintenant les Capitals par un seul point au sommet de la section Est.

Les Rangers n’ont plus beaucoup d’options

Les Rangers ont subi un dur coup dans leur quête d’une place en séries éliminatoires, jeudi, au Madison Square Garden, où ils ont été défaits 4 à 0 par leurs rivaux de New York, les Islanders.

La troupe de Barry Trotz s’est offert une priorité de sept points au classement de la division Est aux dépens de celle de David Quinn. Les Rangers n’ont plus que cinq matchs à jouer à leur saison, soit un de moins que les «Isles».

Sur la glace, c’est Semyon Varlamov qui a signé le blanchissage, en repoussant les 25 rondelles dirigées vers lui. Il s’agit de son sixième blanchissage de la saison, un sommet dans la Ligue nationale.

Dans le camp des visiteurs, Leo Komarov, Oliver Wahlstrom, Anthony Beauvillier et Mathew Barzal ont tous déjoué le gardien Igor Shesterkin, qui a conclu son duel avec 23 arrêts.

Les Bruins en profitent

Toujours dans la division Est, les Bruins ont tiré avantage de la défaite des Rangers pour consolider leur quatrième place, avec un gain de 5 à 2 contre les Sabres de Buffalo, à Boston.

Du même coup, l’équipe locale s’empare d’une avance de six points sur les Rangers, en plus d’avoir deux matchs en main.

Sur la patinoire du TD Garden, Tuukka Rask a réalisé 29 arrêts. Toujours dans le camp des Bruins, Taylor Hall a réussi à secouer les cordages contre l’équipe qui l’a transigé à la date limite des transactions.

David Pastrnak, David Krejci, Charlie Coyle et Brad Marchand ont été les autres buteurs des «Oursons», tandis que Casey Mittelstadt et Sam Reinhart ont assuré la réplique des Sabres.

Les Stars blanchis

À Tampa, Andrei Vasilevskiy et le Lightning ont blanchi les Stars de Dallas 3 à 0. Il s’agit d’un cinquième jeu blanc cette saison pour le gardien russe, qui a repoussé 20 tirs et qui a même obtenu une mention d’aide sur le dernier but des siens.

Ondrej Palat, Blake Coleman et Brayden Point ont été les marqueurs pour l’équipe locale, qui a déjà assuré sa place pour les séries d’après-saison dans la section Centrale.

Les Stars ont raté une belle occasion de rejoindre les Predators de Nashville au quatrième rang de la section. Les Preds devancent toujours les Stars par deux points.