Les Raptors largués au quatrième quart

Les Raptors de Toronto ont offert une bonne opposition aux Nuggets pendant trois quarts, jeudi à Denver, mais ils se sont finalement écrasés au quatrième quart, s’inclinant au compte de 121 à 111.

À la fin du troisième quart, les Raptors tiraient de l’arrière par deux points, mais les Nuggets ont entamé le dernier 12 minutes en inscrivant 22 des 25 premiers points.

Michael Porter fils est celui qui a fait le plus mal à la troupe de Nick Nurse, avec 23 points, en plus d’ajouter sept rebonds et une passe décisive. Son coéquipier Nikola Jokic a réussi un double-double de 19 points et 11 rebonds. Au total, sept joueurs de l’équipe locale ont inscrit 10 points ou plus.

Dans le camp des visiteurs, OG Anunoby a été le plus productif avec 25 points, tandis que Kyle Lowry et Khem Birch en ont ajouté 20 chacun.

Les séries éliminatoires semblent s’éloigner de plus en plus des Raptors, qui accusent maintenant 2,5 matchs de retard sur les Wizards de Washington au 10e rang de l’Association de l’Est. Les 10 premiers obtiennent un billet pour les éliminatoires.

Le prochain match des Raptors aura lieu samedi contre la meilleure équipe de la NBA, le Jazz d’Utah.

Les Pacers en échappent une

Les Pacers de l’Indiana n’ont rien pu faire contre la meilleure équipe dans l’Association de l’Est, les Nets de Brooklyn, en s’inclinant au compte de 130 à 113, à Indianapolis.

L’équipe locale demeure au neuvième rang dans l’Est avec 29 victoires, soit une de plus que les Wizards de Washington, et trois de plus que les Raptors de Toronto et les Bulls de Chicago.

Sur le parquet du Bankers Life Fieldhouse, Kevin Durant a fait payer les Pacers avec 42 points, en plus d’ajouter trois rebonds et 10 passes décisives. Il a été aidé par Alize Johnson, qui a ajouté 20 points et 21 rebonds.

Les vedettes Kyrie Irving et James Harden étaient absents pour les visiteurs.

Du côté des Pacers, Caris Levert a tout de même inscrit 36 points dans la défaite, mais il a été le seul des siens à franchir la barre des 20 points.