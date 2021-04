LPGA: les Sud-Coréennes dominantes à Singapour

Les Sud-Coréennes ont profité de l’arrêt du circuit de la LPGA à Singapour pour se mettre en valeur, jeudi. À commencer par Inbee Park, qui a pris les commandes du Championnat mondial HSBC en signant une première ronde de 64, soit huit coups sous la normale.

Park a livré une performance sans faute, en calant notamment huit oiselets.

Sa compatriote Hee Young Park a également connu une excellente journée, qu’elle a conclue avec une carte de 65 (-7). Elle a réussi un aigle et six oiselets, et a commis un boguey. Elle ne se trouve qu’à un seul coup de la meneuse.

Cinq golfeuses, dont deux Sud-Coréennes, partagent le troisième rang avec un pointage de 67 (-5). Il s’agit de Hyo Joo Kim et de So Yeon Ryu, des Allemandes Caroline Masson et Sophia Popov, et de la Chinoise Xiyu Lin.

Seule Canadienne en lice, Alena Sharp a joué une ronde de 73 (+1), bonne pour le 48e rang. L’Ontarienne a enregistré deux oiselets et trois bogueys.