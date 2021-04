Robby Johnson relance la machine avec un nouvel extrait

Après une année difficile où lui et sa famille ont tous eu la COVID-19, Robby Johnson redémarre la machine. Le chanteur country beauceron, exilé à Nashville, jette les bases d’un nouvel album à venir avec l’extrait Night Like This, qu’il lance demain au Canada et aux États-Unis.

Depuis sa résidence de Nashville, dans une entrevue par vidéoconférence, Robby Johnson revient sur la dernière année, qui n’a pas été de tout repos. Outre deux courtes visites au Québec l’été dernier et à Noël, le Beauceron est resté confiné à Nashville avec sa famille.

« Ici, c’est complètement un autre monde. À part avoir un masque, on dirait presque une vie normale. Prochainement, ils vont enlever plusieurs restrictions, ce sera même pleine capacité dans les bars », fait-il savoir.

Malheureusement, sa femme, ses deux enfants et lui ont contracté la COVID-19 l’hiver dernier. Sa conjointe a dû être hospitalisée et sa fille traîne encore d’importantes séquelles, dit-il, notamment au niveau cardiaque.

Pour l’industrie musicale foisonnante de la capitale du country, les impacts de la pandémie se font aussi ressentir.

« Étrangement, étant donné que les artistes n’étaient pas sur la route, ils ont fait comme moi : ils se sont mis à composer, composer, composer, explique le chanteur. Là, c’est la folie, les studios sont pleins, il n’y a pas de dates, pas de place. »

Néanmoins, Robby Johnson a aujourd’hui « les batteries rechargées » et se dit « vraiment excité » pour la suite de sa carrière. Après deux ans sans nouveau matériel, il a profité de la pause pandémique pour écrire « beaucoup, beaucoup » de nouvelles chansons.

Puisqu’il n’a pu participer à des cercles d’écriture à Nashville avec d’autres auteurs-compositeurs comme il le faisait, il a tout composé lui-même et a enregistré ses maquettes... dans son garage, dit-il en riant.

Un album en route

Night Like This, qui sort vendredi, est sa chanson « coup de cœur » de ses nouvelles compositions. La pièce nous plonge dans l’ambiance des bars de Nashville avec « la musique, les néons, l’énergie », avec, en toile de fond, un coup de foudre au premier regard. Sa conjointe l’avait mis au défi de composer une chanson avec les mots « girl », « eyes » et « kiss ».

La chanson a été enregistrée au studio Loud Records Nashville, dont le propriétaire est Danny Rader, musicien qui a accompagné Keith Urban en tournée pendant 10 ans et qui joue de la guitare électrique sur la pièce. Robby Johnson avait fait sa connaissance en 2017, lorsqu’il a chanté en duo avec Urban lors de ses visites au Québec.

Le vidéoclip a été filmé par la fille du chanteur, Rose-Alice, dans les rues de Nashville, et c’est lui-même qui a fait le montage. Plusieurs radios américaines jouent déjà la pièce. Le vidéoclip sera diffusé dès demain sur la chaîne CMT (Country Music Television).

La chanson Night Like This sera disponible dès demain sur toutes les plateformes.