SPVQ: le nouveau chef de la police défend son leadership

Denis Turcotte, qui prendra la tête du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) à partir du 6 mai, a assuré posséder le leadership nécessaire pour occuper ce poste.

«Vous avez juste à regarder le SPVQ comment ça va aller dans les prochaines mois et les prochaines années. Juste à me regarder aller aussi. La population va être à même de voir si j’ai l’étoffe d’être un chef de police», a répondu M. Turcotte, jeudi, lors d’un point de presse officialisant sa nomination.

Dans son édition de jeudi, le Journal révélait l’information de l’arrivée de M. Turcotte comme directeur du SPVQ. Deux sources proches des milieux policiers l’ont décrit comme «affable», mais elles doutaient qu’il possède la stature et la personnalité pour diriger le Service.

Régis Labeaume n’a pas apprécié l’usage de «sources anonymes» pour «miner l’autorité» du nouveau chef.

«J’ai une petite idée d’où ça vient, a-t-il glissé. Je trouve ça très grave qu’on tente de miner l’autorité d’un chef de police la journée de sa nomination. Ça mine l’image de tout le service, de tous les policiers et policières. Ça mine la confiance de la population envers son service de police. Ce sont des méthodes tout à fait répréhensibles. Ça ne se fait pas.»

Réactions «mitigées», dit la Fraternité

Appelée à réagir à la nomination, Martine Fortier, présidente de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec (FPPVQ), a mentionné «qu’il y a des réactions mitigées sur le terrain. Autant j’entends de bons commentaires autant j’entends certaines personnes qui sont déçues et d’autres qui sont surprises. C’est quand même mitigé. On va laisser la chance au coureur et on va attendre les orientations qu’il va prendre».

D’après elle, le fait que M. Turcotte vienne de l’interne peut constituer «un avantage», puisqu’il connaît déjà les dossiers en cours. La réorganisation policière, qui inclut la nouvelle Centrale de police, sera l’enjeu le plus important au cours des prochains mois.

Embauches en vue chez les communautés culturelles

Une des priorités du nouveau chef sera l’embauche de membres des minorités culturelles et ethniques au sein du SPVQ. Actuellement, le Service compte à peine une douzaine de membres de ces communautés et des Premières-Nations, ce qui est loin de refléter la diversité de la population de Québec, a admis le maire en soulignant qu’un plan sera bientôt déposé pour remédier à ce problème.

«L’embauche n’est pas aussi facile. C’est dans notre plan. Il faut changer la perception des forces de sécurité qu’ont nos citoyens qui viennent du Maghreb et de l’extérieur du pays. On doit changer l’image», a convenu Régis Labeaume.

Le chef Turcotte a confirmé que le SPVQ compte toujours procéder au cours de ce printemps à la première pelletée de terre pour la future Centrale de police de Charlesbourg. Il a ajouté qu’une de ses principales concerne les enjeux liés à la santé mentale de la population. Interrogé quant aux caméras corporelles portées par les policiers, il a dit vouloir attendre les résultats du projet pilote actuellement en cours au Québec.

M. Turcotte, 52 ans, œuvre au sein du SPVQ depuis 1992. Il a gravi les échelons, un à un an, depuis son entrée en poste, il y a pratiquement 30 ans. Depuis novembre 2019, il occupait le poste stratégique de directeur adjoint (développement organisationnel et affaires policières).