Toujours compliqué de faire arriver des travailleurs étrangers à la ferme

Les producteurs agricoles qui ont amorcé tôt leur recrutement de travailleurs étrangers ont été victime des ratés du système, raconte une agricultrice de l’île d’Orléans.

• À lire aussi: Jusqu’à dix heures d’attente : Switch Health critiquée par des voyageurs

• À lire aussi: Un programme d’immigration pour les travailleurs en technologie

«La majorité des travailleurs reçoit leur test entre le 17e et le 23e jour de leur quarantaine. On s’entend, on est rendu à 9 jours après le délai qu’un Québécois devait respecter s’il allait à l’extérieur du pays et revenait», explique Amélie Coulombe, co-propriétaire de la ferme Jacques Coulombe.

L’an dernier, la ferme avait réussi à recruter une vingtaine de travailleurs au Québec pour palier le retard dans l’arrivée des travailleurs étrangers. Au total, environ 90 % du nombre des volontaires étaient des femmes.

«Les filles étaient là tous les jours, de bonne humeur, elles donnaient leur 110 % et il y en a même qui finissaient la journée avec le sourire!» raconte Mme Coulombe.

L’entreprise a néanmoins perdu 50 % de sa récolte l’an dernier.

Écoutez l’entrevue d’Amélie Coulombe au micro de Benoît Dutrizac sur QUB radio: