Un documentaire électrochoc présenté à Doc humanité

Des expériences secrètes de lavage de cerveau menées à Montréal avec l’aide du gouvernement. Non, ce n’est pas le scénario du prochain thriller de science-fiction de Denis Villeneuve, mais bien le sujet d’un documentaire--choc qui sera présenté à Radio-Canada samedi.

Intitulée MK-Ultra : la fin du silence, ce film d’une heure piloté par Rose-Aimée Automne T. Morin (Comment devenir une personne parfaite) et réalisé par Maude Sabbagh (Histoires de coming out) vous fera écarquiller les yeux à plusieurs reprises en retraçant un épisode obscur de l’histoire du Canada : celui s’étant déroulé entre 1957 et 1964, durant lequel l’institut Allan Memorial de l’Université McGill a abrité les expériences extrêmes de Donald Ewen Cameron, un psychiatre américain qui utilisait des techniques de « déstructuration » dans l’espoir de libérer ses patients de divers troubles de santé mentale.

Ces derniers ignoraient toutefois qu’ils étaient – en réalité – les cobayes d’une vaste recherche financée par l’agence de renseignement la plus connue des États-Unis : la CIA.

Et quand on parle d’activités « extrêmes », on n’exagère pas. Électrochocs 30 fois plus forts qu’en moyenne, administration de drogues hallucinogènes, mélange de médicaments... On pouvait même maintenir des gens dans un coma pendant plusieurs jours pour leur faire entendre un message en boucle.

Deux solitudes

Jointe au téléphone, Rose-Aimée Automne T. Morin avoue qu’elle n’avait jamais entendu parler du MK-Ultra avant d’entamer ses recherches en 2018. Elle est loin d’être la seule. Comme son reportage l’explique, un grand nombre de Franco-Québécois ignorent l’existence du programme puisqu’au cœur des années 1950 et 1960, le Allan Memorial desservait une communauté majoritairement anglophone, créant ainsi moins de vagues du côté franco. Pour l’auteure et journaliste, il s’agit d’un autre exemple du phénomène des deux solitudes.

Théories du complot

Selon Rose-Aimée Automne T. Morin, le silence des institutions explique – en partie, du moins – la multiplication des théories du complot autour du MK-Ultra. Ses nombreuses demandes d’entrevue ont d’ailleurs toutes été refusées.

« Plus une histoire est opaque, plus on invente autour d’elle », observe la reporter.

ICI Télé présente MK-Ultra : la fin du Silence à Doc humanité samedi à 22 h 30.