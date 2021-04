Un livre et une websérie

Cinéaste, auteur et bédéiste, Luca Jalbert s’associe à la collection Frissons, d’Héritage Jeunesse, avec un roman et une websérie qui racontent l’histoire d’un groupe de jeunes bouleversés par l’écrasement d’une comète.

Le premier tome de la série Les enfants perdus, qui vient d’être lancé, s’intitule La malédiction céleste. La websérie est en ligne sur YouTube.

« La comète développe une force surnaturelle qui commence à s’étendre sur le territoire et qui chasse tout ce qu’il y a en vie. Des jeunes vont devoir affronter cette mystérieuse force qui sévit dans le comté fictif de Colerain », a indiqué Luca Jalbert, lors d’un entretien.

Photo courtoisie

La série de « comic book » Ça fout la chienne de Luca Jalbert, publiée depuis quelques années, a attiré l’attention de la maison d’édition Héritage Jeunesse, qui fête le 30e anniversaire de la collection Frissons.

« Ils étaient intéressés à faire quelque chose avec moi, mais il n’y avait rien de défini. Je leur ai parlé de ma websérie Les enfants perdus que je tournais depuis deux ans et je leur ai soumis l’idée que chaque saison devienne un tome pour une série de romans. Une journée plus tard, ils acceptaient d’aller dans cette direction », a-t-il raconté.

De la websérie au roman

L’existence de la websérie a amené Luca Jalbert à travailler dans un autre sens pour l’écriture des romans.

« Je suis parti du scénario des épisodes et je les ai peaufinés et enrichis pour que ça devienne un roman. Ça m’a permis d’aller plus en profondeur », a lancé le jeune artiste, bédéiste, auteur, cinéaste et enseignant, à la tête de CABRO Productions.

Les trois premières saisons de la websérie sont tournées. La troisième a été filmée l’été dernier dans Lotbinière et dans Chaudière-Appalaches.

Héritage Jeunesse lancera deux tomes par année. Le deuxième sera publié à l’automne et au même moment que la mise en ligne de la saison 2 de la websérie.