Une étape cruciale pour le tramway franchie d’ici vendredi

Une étape cruciale pour la réalisation du tramway sera franchie d’ici vendredi lorsque la Ville de Québec publiera son appel de propositions. Ce document de 3000 pages constitue un élément incontournable dans le processus d’approvisionnement.

Trois consortiums en lice

En juillet 2020, trois consortiums ont été présélectionnés lors de l’étape de l’appel de qualification. Il s’agit de ModerniCité, du Groupe Tram du Lys ltée et de Mobilité de la Capitale. Or, le mois dernier, la Ville de Québec a invoqué des considérations légales pour éviter de dire clairement si les trois entités sont toujours en lice ou non. Au cours des derniers mois, le maire Labeaume a exprimé, à plusieurs reprises, ses craintes de voir un ou plusieurs consortiums se désister à cause des négociations ardues qui ont eu lieu entre la Ville et le gouvernement du Québec. Les pourparlers entre les deux parties ont fini par déboucher sur une entente de principe puis sur un décret gouvernemental donnant le feu vert au mégaprojet de tramway.

Un long processus d’approvisionnement

L’appel de propositions de cette semaine est essentiellement destiné aux consortiums en lice. « Il résulte de diverses rondes de discussions avec ces consortiums, ce qui constitue une bonne pratique dans le contexte », explique Nicholas Jobidon, professeur de droit public à l’École nationale d’administration publique (ENAP).

Photo courtoisie Nicholas Jobidon

Selon lui, le volumineux document devrait comporter deux sections. D’abord, « les clauses administratives », comme les conditions d’admissibilité, les dates limites ou encore le processus pour poser des questions à la Ville. La seconde portion de cette brique touchera « les clauses techniques », comme le tracé du tramway. D’après le professeur, « il est tout à fait indiqué de procéder de la sorte considérant l’ampleur du projet, plutôt que de procéder par un appel d’offres usuel où les clauses techniques sont complètement arrimées dès la publication de l’appel d’offres et où le contrat est accordé après 15 jours au plus bas soumissionnaire conforme ».

Les prochaines étapes

Photo Stevens LeBlanc

La Ville de Québec, qui n’a pas voulu répondre à nos questions, doit publier dans les prochaines heures une mise à jour de l’échéancier des prochaines étapes de réalisation du tramway. Aux dernières nouvelles, il était question que « le soumissionnaire privilégié » soit choisi au printemps 2022 et que le contrat soit formellement signé à l’été 2022. Le maire Labeaume a récemment laissé entendre que le bureau de projet tente de compresser ces délais pour minimiser les retards. En février, le vérificateur général de la Ville de Québec a convenu que chaque année de retard correspond à 100 millions $ de coûts supplémentaires.