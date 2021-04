79% des Québécois disent oui au vaccin contre la COVID-19

Un record de 79 % des Québécois veulent désormais se faire vacciner contre la COVID-19, un chiffre qui augure bien pour l’immunité collective nécessaire au retour à une vie un peu plus normale.

« Le vaccin, ce n’est pas juste un produit chimique. Ça donne de l’espoir. Les statistiques vont continuer à augmenter dans les prochaines semaines, parce qu’on voit que ça fonctionne », prédit Jean-Marc Léger, dont la firme Léger suit l’évolution des intentions de vaccination depuis des mois.

Si 65 % des Québécois adultes se disaient prêts à relever leur manche pour avoir une injection dans un sondage en octobre, ils sont aujourd’hui 79 % à vouloir leur dose, ou à l’avoir déjà reçue, selon le plus récent coup de sonde de Léger.

Pour l’ensemble du pays, ils sont maintenant 80 % à souhaiter être vaccinés ou à déjà l’être, comparativement à 63 % il y a six mois.

« C’est un palier important qu’on a franchi cette semaine », se réjouit M. Léger.

Car le seuil pour atteindre l’immunité collective – la protection contre le coronavirus grâce à un nombre suffisant de personnes immunisées – se situe justement entre 70 et 80 %, selon plusieurs experts.

Une piqûre populaire

Les 55 ans et plus se montrent particulièrement enthousiastes : 88 % d’entre eux comptent se faire vacciner, alors que 76 % des 18-34 ans et 73 % des 35-54 ans veulent faire de même.

Parmi les Québécois de tous âges qui hésitent à les imiter, 10 % jugent que le vaccin est dangereux et 12 % ne savent pas s’il l’est.

Preuve que la vaccination amène un vent d’espoir dans la province, 31 % des répondants d’ici croient que le pire de la crise est derrière nous, soit beaucoup plus que le 17 % de la moyenne canadienne.

« Les gens pensent qu’on est en train de tourner le coin de la crise. Il faut dire qu’on a vécu la troisième vague beaucoup moins fortement », convient M. Léger.

Les Ontariens, qui ont connu des sommets de nouveaux cas dans les dernières semaines, ne sont que 9 % à penser de même.

Un cas à part

Quant à la satisfaction envers les mesures adoptées par François Legault, elle se maintient autour de 70 %, après un sommet de 95 % à la mi-avril 2020.

« C’est exceptionnel. Legault est le seul qui a tenu le coup, avec [les premiers ministres des] provinces de l’Atlantique », souligne M. Léger.

Dans l’Ouest, plusieurs premiers ministres conservateurs ne recueillent pas plus de 37 % d’appui.

Ce sondage web de Léger en collaboration avec La Presse canadienne a été réalisé auprès de 1548 Canadiens entre les 23 et 26 avril 2021. La marge d’erreur est de ± 2,49 %, 19 fois sur 20.

