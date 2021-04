CHSLD Laflèche: un deuil encore difficile

Les audiences publiques sur les décès au CHSLD Laflèche ont fait revivre de douloureux souvenirs, jeudi, au palais de justice de Shawinigan, en Mauricie. En quatre jours, 19 témoins ont été entendus, une des 44 familles des victimes, des travailleurs de la santé et des gestionnaires.

Au lendemain de l’enquête publique, Sofie Réunis ne cherche pas de coupables, pourtant, la fille de Maria Lermytte a encore des questions sans réponses. Elle ne comprend pas la liste de médicaments administrés à sa mère les jours avant son décès. Et elle estime ne pas être la seule dans l'attente de réponses.

«Ça ferait plaisir aux gens d'avoir de l'information. Sortez le dossier, rappelez-vous ce qui est arrivé... et donnez-nous un petit bout d'histoire, s'il vous plaît», a-t-elle déclaré.

«Je n’en veux pas à personne à l'interne. Je comprends qu'ils étaient déjà en déficit et qu'on est tombé en crise majeure. Ceux qui étaient là y ont goûté... ils ont vécu l'horreur. Moi, j'ai perdu une personne... mais eux en ont perdu plusieurs. Il ne faut pas l'oublier», a ajouté Mme Réunis.

Le maire Michel Angers espère que des leçons seront tirées de ce drame. Lors de sa rencontre avec la Santé publique vendredi matin, il a interpellé le CIUSSS pour que ce dernier contacte les 44 familles.

«Ne serait-ce que des condoléances ou du moins, que leur situation a été prise en compte et qu'il y a une certaine compassion. On m'a assuré que ce contact-là était pour éventuellement se faire. Je pense que dans un drame aussi important que celui-là, [il faut] qu'on puisse être capable de faire un véritable deuil en ayant un certain nombre de réponses. Je pense que c'est le minimum qu'on peut faire pour ces familles-là», a déclaré M. Angers.

Le CIUSSS nous confirme que des démarches sont en cours pour rejoindre les familles endeuillées du CHSLD Laflèche. Les autorités de la santé ont aussi comme préoccupation le soutien aux proches aidants endeuillés.

Il faudra attendre encore plusieurs mois avant de connaître les recommandations formulées par la coroner. Le rapport sera déposé dans plus de 10 mois. Géhane Hamel doit présider une autre enquête publique d'importance dans la région, soit celle portant sur le décès de Joyce Echaquan à Trois-Rivières.