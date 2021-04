Grève du personnel de soutien: plusieurs écoles de Québec fermées le 4 mai

Les élèves des écoles primaires de Québec seront de retour sur les bancs d’école lundi, mais ceux du centre de services scolaire des Premières-Seigneuries devront rester à la maison le mardi 4 mai, alors que le personnel de soutien sera en grève.

• À lire aussi: Qualité de l’air dans les écoles: Arruda mal à l'aise avec des déclarations de Roberge

À Québec, ce débrayage ne touche que les écoles de ce centre de services, où les employés de soutien sont affiliés à la Fédération du personnel de soutien scolaire.

Le centre de services scolaire des Premières-Seigneuries a informé les parents qu’en l’absence des éducateurs de service de garde, des techniciens en éducation spécialisée, des surveillants d’élèves, des concierges et des secrétaires, tous les cours au primaire seraient suspendus mardi «pour des raisons de sécurité».

Un plan de travail sera remis aux élèves pour la journée.

Le président du Syndicat du personnel de soutien des Premières-Seigneuries, Dominic Latouche, a été très étonné par cette décision. «J’étais sans mot», laisse-t-il tomber.

La Fédération a décrété qu’il n’y aurait pas de piquets de grève cette journée-là, afin de permettre aux enseignants et aux élèves de se rendre en classe.

«On ne voulait pas causer de retard académique, mais une décision comme celle-là démontre à quel point on est indispensable», ajoute M. Latouche.

Au centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, on explique qu’il n’était pas possible d’offrir des services adéquats et sécuritaires en se privant des services des concierges, des préposés aux élèves handicapés, des techniciens en éducation spécialisée, surtout en pleine crise sanitaire.

«On comprend que ça chamboule encore une fois la vie des familles, mais on a vraiment pris cette décision pour des raisons de sécurité», affirme sa secrétaire générale, Martine Chouinard.

La Fédération du personnel de soutien scolaire représente des employés dans 24 centres de services à travers la province.

Vendredi avant-midi, il n’y avait qu’une poignée d’entre eux qui avaient pris une décision concernant cette journée de grève, indique la Fédération.

Les cours seront suspendus dans d’autres écoles de la région de Sherbrooke et des Laurentides, alors que sur l’île de Montréal, le centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île a décidé de modifier son calendrier scolaire pour en faire une journée pédagogique.