Indonésie: trois morts dans un glissement de terrain, plusieurs disparus

Medan | Un glissement de terrain a fait au moins trois morts près d'une centrale hydraulique de l'île de Sumatra en Indonésie, a annoncé vendredi l'agence de gestion des catastrophes qui craint un bilan plus lourd.

«Il y a trois morts» et «les secours cherchent encore les autres victimes», a indiqué à l'AFP Raditya Jati, porte-parole de l'agence.

Des pluies intenses ont affecté le Nord de Sumatra jeudi soir, provoquant des coulées d'eau et de boue torrentielles.

Au moins neuf personnes sont portées disparues, selon un responsable local de l'agence qui craint qu'elles soient ensevelies dans la boue et les débris.

Au nombre des disparus figure un employé chinois de la centrale hydraulique de Batang Toru, un projet financé en partie par la Chine.

La construction de ce barrage fait partie de l'ambitieux programme des «nouvelles Routes de la Soie» promu par la Chine. Mais le projet a été décrié pour les dommages qu'il cause dans cette zone de la forêt tropicale qui abrite le primate le plus rare au monde, l'orang-outan de Tapanuli, et d'autres espèces rares.

Les crues subites et les glissements de terrain se produisent souvent dans l'archipel indonésien au cours de la saison des pluies.

Au début du mois d'avril, plus de 200 personnes ont été tuées dans un groupe d'îles de l'Est du pays et au Timor oriental voisin à cause de torrents de boue et de dégâts causés par le cyclone Seroja.

Ce cyclone, l'un des plus destructeurs depuis plusieurs décennies dans la région, a forcé plusieurs milliers de personnes à rejoindre des refuges.

L'agence indonésienne de gestion des catastrophes naturelles estime que quelque 125 millions d'Indonésiens, près de la moitié de la population, vivent dans des zones à risque de glissement de terrain.

Les glissements de terrains sont favorisés par la déforestation, selon les défenseurs de l'environnement.