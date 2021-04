«Je suis amoureuse» - Ima

Il y a du nouveau dans la vie de la chanteuse Ima. Beaucoup! Tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, les choses bougent pour l’artiste, qui ajoute une corde à son arc tout en ayant le coeur qui bat très, très vite.

Au début de l’automne dernier, dans une entrevue publiée dans nos pages, Ima avait répondu par l’affirmative quand on lui avait demandé s’il y avait de la place pour l’amour dans sa vie. La maman d’un petit garçon de 3 ans qu’elle élève seule avait alors raconté: «Ce n’est pas évident, présentement, mais j’ai fait des demandes à l’Univers et je sais que ça s’en vient bientôt!»

De toute évidence, Ima est bien branchée avec l’Univers, puisque ses demandes ont bel et bien été entendues. «Oui, je suis amoureuse», nous a-t-elle révélé la semaine dernière, sur un ton qui ne laisse pas de place à l’interprétation.

Elle vit actuellement de beaux moments. «Ça fait quatre mois. J’ai rencontré un homme extraordinaire! J’étais seule depuis un an et demi; j’ai vraiment pris le temps de vivre mon deuil et de prendre soin de moi. Je crois en l’amour, j’y ai toujours cru et je vais toujours y croire. Je sais qu’on attire ce qu’on est. J’ai travaillé fort pour trouver un bel équilibre dans ma vie de femme, de maman, de femme d’affaires et d’artiste. J’ai vraiment travaillé fort pour trouver mon équilibre afin d’attirer un homme qui serait, lui aussi, dans son équilibre, pour qu’on puisse cheminer ensemble et s’élever. Et c’est ça qui est arrivé.»

Cet homme qui est dans sa vie se prénomme Érik et ne fait pas partie du milieu artistique. Ils se sont rencontrés dans une situation inattendue qui les a surpris tous les deux.

Condo vendu

L’automne dernier, Ima nous avait aussi fait part de son désir de vendre son condo, situé dans Le Plateau-Mont-Royal, où elle résidait depuis une vingtaine d’années. «C’est fait, j’ai vendu en janvier dernier.» Elle a donc fait ses boîtes et déménagé.

Elle dit avoir trouvé facilement un endroit, toujours à Montréal, où s’installer avec son petit garçon et y être très heureuse.

Animatrice à la radio

Depuis quelques semaines déjà, Ima relève un nouveau défi dans le monde des communications. «Je fais de la radio à Rythme FM, et je suis vraiment heureuse, reconnaissante et privilégiée. C’est un réel plaisir d’avoir cette première expérience. J’ai déjà fait un peu de coanimation, mais avoir un show à soi, c’est un tout autre registre. C’est un super beau défi.»

Depuis le 6 avril, sur tout le réseau, Ima est aux commandes de «Rythme le soir», une émission essentiellement musicale où elle a une volonté précise: «Je partage et je jase de choses qui me touchent. Les thèmes que j’aborde sont toujours dans l’intention de faire du bien et d’apporter du positif. J’adore faire de la recherche et développer là-dessus.»

La nouvelle animatrice est du même coup en apprentissage. «Je suis quelqu’un qui aime aller dans les détails, mais j’ai des limites de temps à respecter pour mes interventions. Alors ces temps-ci, j’apprends à condenser mes idées et mes sujets en évitant d’aller trop dans les détails. Je trouve ça intéressant, parce que ça me permet d’aller directement au point, d’être claire et concise.»

Quand on lui demande comment elle s’est retrouvée avec cette nouvelle activité, Ima explique simplement que les gens de Cogeco lui ont fait une proposition, qu’elle a acceptée sans hésiter. «Les essais ont été fructueux, et on s’est dit: “Essayons, on verra ce que ça donne.”»

Elle a donc plongé dans cette nouvelle aventure avec beaucoup d’enthousiasme. «Quand j’aime un projet, je me donne à 100 %. Ça faisait longtemps que je rêvais d’animer.» Et elle n’a pas fini de rêver. «Je souhaite faire des entrevues un jour. Je souhaite faire de la coanimation. J’aime avoir du plaisir et j’aime parler des vraies affaires. Alors j’aimerais avoir une émission avec laquelle je pourrais justement avoir du fun, rire, échanger et aller en profondeur.»

Parions que l’Univers est déjà à l’écoute.

Ima anime l’émission «Rythme le soir» du lundi au jeudi, de 20 h à 22 h, à Rythme FM.