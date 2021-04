Photo courtoisie

Marc De Koninck (photo), organisateur communautaire et ex-président du Conseil d’administration de Centraide Québec- Chaudière- Appalaches, a accepté la présidence d’honneur de la soirée-bénéfice au profit de l’Arche L’Étoile qui se tiendra le mardi 18 mai, dès 19h, de façon virtuelle. La soirée, animée par des membres de l’Arche, Louise Provost et Erik Pirro, permettra de découvrir les visages et facettes de l’Arche et d’entendre de nombreux témoignages. On y soulignera également les 45 ans de l’Arche l’Étoile qui prendra son nouveau nom très bientôt, celui de L’Arche de la Capitale-Nationale. Intégrée dans la basse ville de Québec, dans le quartier de St-Sauveur, l'Arche l’Étoile, fondée en 1976, est un milieu de vie communautaire œuvrant auprès de personnes vivant avec une déficience intellectuelle en leur offrant un environnement familial qui favorise leur plein épanouissement.

▶ Renseignements : 418-527-8839 et au https://www.arche-quebec.ca/

Fonds Valérie Garneau

La Fondation Québec Philanthrope vient d’annoncer la création du nouveau « Fonds philanthropique Valérie Garneau – Unis pour l’AMS » qui a pour objectif de soutenir la cause de l’Atrophie multisystématisée (AMS) par le soutien de projets, d’initiatives de sensibilisation ainsi que le soutien à la recherche et l’action communautaire. Le 9 mars 2020, Valérie Garneau (photo), une femme d’affaires de Lévis de 47 ans, et créatrice du fonds philanthropique, apprend qu’elle est atteinte de l’AMS une maladie incurable très rare et très peu connue, qui entraîne des problèmes de motricité et des fonctions corporelles autonomes. Ceux qui en sont atteints ont une espérance de vie de cinq à dix ans après l’apparition des premiers symptômes.

▶ Renseignements: https://www.quebecphilanthrope.org/fonds/valeriegarneau/

À la maison ou à l’hôtel

Le Festival international des vins et spiritueux de Québec (FIVSQ) vient de dévoiler sa programmation 2021. Cette 7e présentation se déroulera du 7 mai au 20 juin et offrira une façon originale d’assouvir sa soif de découvertes grâce à un assemblage créatif d’activités de dégustation offertes via deux concepts : l’Expérience à la maison et l’Expérience à l’hôtel. Chaque semaine, des producteurs vinicoles seront jumelés à des restaurants. Les jumelages et les menus seront dévoilés progressivement sur la page Facebook et sur le site Web du FIVSQ. La première activité « Un verre avec... » du vendredi 7 mai se déroulera entre le double médaillé d’or olympique Alexandre Bilodeau, Maison M. Chapoutier en France, Jacky Blisson, Master of Wine, et le président du FIVSQ, Vincent Lafortune.

▶ Les billets et les forfaits (Expérience à la maison et/ou à l’hôtel) du FIVSQ 2021 sont disponibles dès maintenant, en quantité limitée, au www.fivsq.com

En souvenir

Parti le 28 avril 2001 à bord d’une fusée russe, du cosmodrome de Baïkonour, Dennis Tito, un riche financier américain de 60 ans, pénètre, le 30 avril, dans la Station spatiale internationale. L'homme d'affaires avait payé à l'Agence spatiale russe, 20 M$ pour accomplir le rêve de sa vie.

Anniversaires

Gal Gadot (photo), actrice, productrice, mannequin israélienne surtout connu comme Wonder Woman, 36 ans...Charles Auger, de chez Chocolats Favoris, 42 ans...Kirsten Dunst, actrice américaine, 39 ans...Simon Bernier, vice-président Mode Avalanche, 52 ans...Jean Chaumette, directeur de territoire, Importations Activin, 75 ans...Jeff Brown, défenseur de la LNH (1986-97) avec les Nordiques de 1986 à 1989, 55 ans...Mario Tremblay (Méo pour les intimes) col bleu à la Ville de Québec, 61 ans... Stephen Harper, ex-premier ministre du Canada, 62 ans...Pierre Pagé, dirigeant de hockey québécois, DG des Nordiques (1990-94), 73 ans...

Disparus

Le 30 avril 2020 : Sylvie Vincent (photo) 79 ans, anthropologue et ethnologue québécoise... Wilbrod (Bill) Dobson, 84 ans, pionnier du ski de fond avec le Refuge de Saint-Adolphe (Stoneham) de 1969 à 2009... 2019 : Anne Bourguignon, dite Anémone, 68 ans, actrice française... 2018 : Rose Laurens, 65 ans, chanteuse française qui s'illustra avec la chanson «Africa» en 1982... 2016 : Réjean Lafrenière, 80 ans, ex-député libéral provincial de Gatineau (1989 à 2007) ... 2015 : Ben E. King, 76 ans, chanteur américain (Stand-By Me) ... 2015 : Patachou, 96 ans, chanteuse et actrice française... 2013 : Mike Gray, 77 ans, écrivain, producteur, scénariste et réalisateur américain... 2008 : Yvon Robert Junior, 65 ans, lutteur professionnel... 2002 : Sylvain Lelièvre, 59 ans, auteur-compositeur interprète... 1989 : Sergio Leone, 60 ans, réalisateur et scénariste italien.