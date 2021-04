Les animaux de compagnie très populaires en temps de pandémie

Pour contrer l’ennui depuis le début de la pandémie de COVID-19, un grand nombre de personnes se sont tournées vers l’adoption d’animaux de compagnie.

En effet, un Canadien sur six aurait fait l’acquisition d’un chat ou d’un chien depuis le début de la crise sanitaire, a révélé un sondage commandé par la marque de papier hygiénique Royale.

Cette étude réalisée en avril 2021 auprès de 1521 adultes a permis de savoir que 16 % des Canadiens s’étaient procurés un compagnon à quatre pattes dans la dernière année.

Dans plus de la moitié des cas, ils ont accueilli un animal pour avoir de la compagnie (56 %) ou pour offrir un foyer à un animal délaissé (52 %). L’effet thérapeutique des chats et des chiens est bien connu et 31 % des répondants ont avoué s’être sentis seuls et que la présence d’un animal leur serait bénéfique.

Le 30 avril est la Journée nationale de l’adoption des animaux en refuge. C’est l’occasion rêvée de secourir un animal dans le besoin ou tout simplement de faire un don à un refuge local, indique la marque Royale.