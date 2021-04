Mesures d’urgence: «un électrochoc nécessaire», selon la Santé publique

Les mesures d’urgence annoncées jeudi par Québec vont entrer en vigueur à partir de minuit, samedi, sur une bonne partie du Bas-Saint-Laurent, qui fait face à une flambée des cas de COVID-19 depuis une semaine.

Le bilan de la COVID-19 ne connaît pas d’embellie dans la région, avec 59 nouveaux cas rapportés vendredi sur le territoire. Le nombre de cas actifs au Bas-Saint-Laurent atteint d’ailleurs un sommet depuis le début de la pandémie, avec 381 cas enregistrés.

Le durcissement des mesures était donc nécessaire pour donner un «électrochoc», selon la Santé publique régionale, qui a indiqué que le taux de cas par 100 000 habitants est l’un des plus élevés dans la province.

«Ça diminue le nombre de déplacements non essentiels, alors ce que l’on demande aux gens quand les mesures d’urgence sont implantées, c’est de rester à la maison», a expliqué le directeur de santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc.

Et le durcissement des mesures est lourd de conséquences, le couvre-feu passant de 21h30 à 20h et les commerces non essentiels devant fermer. Des services vont tout de même demeurer accessibles pour certaines boutiques.

«[Il] faut fermer l’accès au commerce au client. Dans la malchance, on a la chance d’être un magasin de vélo, donc on peut continuer à opérer ce qu’est l’atelier, qui est considéré comme essentiel, mais tout ce qui est vente est mis sur la glace pour les clients qui veulent rentrer. La vente en ligne est possible», a affirmé Guylain Dupuis, copropriétaire de Sports JMD La Source du Sport à Rimouski.

La récente flambée des cas dans la MRC de Rimouski-Neigette préoccupe dans la région, les éclosions étant notamment dues à des rassemblements privés.

«On doit garder le contrôle de l’infection dans Rimouski-Neigette, non seulement parce que c’est notre MRC la plus populeuse, mais c’est une plaque tournante de transport et d’échéances entre les MRC de l’Est-du-Québec», a ajouté le Dr Leduc.

La Santé publique a donc demandé aux Bas-Laurentiens de réduire le plus possible leurs contacts pendant les mesures d’urgence qui seront en vigueur pour un minimum de 14 jours.