«Occupation Hood»: la téléréalité de la diversité

Phénomène sur les réseaux sociaux, «Occupation Hood» permet, chaque dimanche, à des jeunes célibataires issus de la diversité de se rencontrer sous le regard du public. Un succès qui met de l’avant un Montréal peu représenté dans les médias traditionnels.

Le concept de l’émission, dont le nom est un jeu de mots avec «Occupation double», est relativement simple. Une femme et un homme sont invités dans le direct, sous la supervision de Taï, l’animateur. Le prétendant dispose de cinq minutes pour charmer sa dulcinée. Après quoi, un autre couple prend l’antenne. Le tout, entrecoupé d’interludes musicaux.

C’est d’abord parce qu’il s’ennuyait à la maison, en raison du confinement, que Taïlaire Laguerre, de son vrai nom, avait lancé l’idée en mars. Il était loin de se douter du succès qui allait suivre.

«La première fois que je l’ai fait, il y avait 1200 personnes, qui sont toutes restées jusqu’à la fin, alors que d’habitude, dans un "live", le nombre diminue après un certain temps. Au troisième épisode, je croyais que les gens allaient se tanner... Mais non!», a raconté le jeune homme en riant.

Le succès a été exponentiel. Les deux derniers épisodes ont été visionnés chacun par près de 50 000 personnes. De nombreuses célébrités y ont aussi assisté et, dans certains cas, pris part aux discussions.

«Je ne m’attendais pas à ce que ça prenne cette ampleur», a confié M. Laguerre.

Âgé de seulement 19 ans, et encore aux études, M. Laguerre avait l’habitude de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, où il disposait déjà d’un certain nombre d’abonnés. La popularité d’«Occupation Hood» l’a cependant pris de court.

«Je reste dans le respect, tout le monde peut rentrer, et je n’ai pas de critères. Je crois que c’est aussi ce que les gens aiment», a-t-il confié.

La représentativité s’applique également au langage utilisé par les participants, qui est souvent agrémenté de slang. «On parle de notre façon, comme si on était dehors avec des amis», a expliqué M. Laguerre.

«Les gens se reconnaissent, c’est vraiment le Montréal qu’on ne voit pas à la télé», a fait remarquer le jeune homme. Il espère que sa plateforme permettra de donner un exemple positif aux jeunes issus des communautés culturelles.

Fondateur de Smile Canada, l’agence qui représente M. Laguerre, Jeff Santana croit aussi que l’émission séduit le public grâce à son approche. «Il y a un Montréal qui est un peu mis de côté au niveau urbain, a-t-il dit. Taï a fait un "show" à son image, avec des gens qui ne répondent pas forcément aux critères de beauté standards.»

Rachid Badouri était de passage à l’émission du 18 mars, où il a remarqué que le nombre de visionnements était du «jamais vu» au Québec. Pour lui, «Occupation Hood» vient combler un besoin.

«On parle d’un manque de diversité. On voit toujours les mêmes à la télé et dans les films. ["Occupation Hood"] va parler à une communauté qui se sent un peu délaissée», a-t-il analysé.