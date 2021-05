«On voulait en gagner une pour Shea» -Nick Suzuki

On pensait qu’une autre grosse tuile venait de tomber sur la tête en apprenant que Shea Weber manquerait à l’appel face aux Jets. En son absence, ses coéquipiers se sont regroupés.

« On voulait en gagner une pour Shea, a souligné Nick Suzuki, héros de la rencontre avec deux buts et une passe. C’est un gros morceau de notre équipe, notre leader. Il ne veut jamais rater un match. »

On savait que le capitaine du Canadien était diminué depuis quelque temps. Même s’il affirmait le contraire, ça paraissait dans son jeu. Après le match, Dominique Ducharme a confirmé que le défenseur traînait cette blessure depuis le début du voyage en Alberta.

« Shea joue toujours avec des bobos. C’est un guerrier. C’est la raison pour laquelle c’est notre capitaine », a louangé Ben Chiarot, son habituel partenaire de jeu.

Photo Martin Chevalier

Le Tricolore devra possiblement se passer de son défenseur, samedi soir, lors de la visite des Sénateurs.

« Il a vu les médecins avant le match. Il est en évaluation, on suivra ça de près. Il subira des examens approfondis, a souligné l’entraîneur du Canadien. C’est peu probable (qu’il joue). Mais il a joué tout le voyage et le premier match ici. Quand on dit que c’est un guerrier, ce ne sont pas des blagues. »

Weber est le sixième joueur régulier qui se retrouve sur la touche après Brendan Gallagher, Carey Price, Paul Byron, Jonathan Drouin et Tomas Tatar. Un septième pourrait bien s’ajouter à la liste.

Dans les derniers instants du match, Joel Armia s’est fait servir une mise en échec par-derrière de la part de Derek Forbort. Le Finlandais est rentré au vestiaire visiblement mal en point.

« Ça ne semble pas si mal. On se croise les doigts », a déclaré Ducharme.

Bon pour le moral

Si le Canadien a pu s’éloigner un peu des Flames, c’est en grande partie grâce à la performance offensive de Suzuki. L’attaquant de 21 ans a connu une première soirée de trois points depuis le 29 décembre 2019.

« Des matchs importants s’en viennent, alors j’essaie simplement de faire de mon mieux pour aider l’équipe. Ce soir, mes compagnons de trio ont réussi à me trouver sur la glace. Ça aide beaucoup. »

Photo Martin Chevalier

Mais on retiendra surtout que le Tricolore est parvenu à combler un écart de deux buts, ce qui n’était pas arrivé depuis le 5 avril contre les Oilers. De plus, les Montréalais ont connu une première soirée de cinq buts depuis le match du 10 mars à Vancouver, et l’attaque massive a produit deux buts pour la première fois depuis le 19 mars contre les Canucks.

« On n’a pas connu beaucoup de matchs comme celui-là. C’est bon pour le moral. On s’est planté les pieds et on est resté collé au plan de match. C’est une grosse victoire pour nous, pour la confiance de notre attaque massive et pour celle de notre groupe », a déclaré Jake Allen.