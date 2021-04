Ravens: un gros montant attend Lamar Jackson en 2022

Les Ravens de Baltimore ont choisi d’exercer la cinquième année d’option dans le contrat de recrue du quart-arrière Lamar Jackson, vendredi.

• À lire aussi: Retour sur la première ronde du repêchage de la NFL

Les équipes de la NFL ont jusqu’au 3 mai pour faire de même avec les joueurs admissibles.

Le pivot de 24 ans touchera donc un montant garanti de 23,1 millions $ en 2022. Jackson avait été l’un des deux choix de première ronde (32e au total) des Ravens lors de l’encan de 2018.

Cette année-là, il avait principalement été le substitut de Joe Flacco. C’est la saison suivante qu’il a connu ses meilleurs moments jusqu’à maintenant dans le circuit Goodell. En 15 parties, il avait amassé 3127 verges et 36 touchés via les airs. Il avait également ajouté 1206 verges et sept majeurs au sol. Ces chiffres lui ont d’ailleurs permis d’être nommé joueur par excellence du circuit Goodell en 2019.

L’an passé, Jackson a connu moins de succès, mais a remporté un premier match éliminatoire. Il a vu sa campagne prendre fin dans un revers de 17 à 3 contre les Bills de Buffalo au deuxième tour éliminatoire.