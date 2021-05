Un très bon test

Le CF Montréal a livré deux performances intéressantes contre deux bons adversaires à ses deux premières sorties de la saison, et on aura une meilleure idée de la valeur de cette équipe samedi après-midi.

En effet, les hommes de Wilfried Nancy reçoivent, à Fort Lauderdale, l’équipe championne de la dernière Coupe MLS, le Crew de Columbus.

« Je ne sais pas si c’est le test le plus important, mais c’est le champion en titre et on doit respecter ça, a soutenu Nancy, jeudi. Je suis content de les rencontrer pour voir un adversaire qui va nous poser d’autres problèmes.

« Est-ce qu’ils vont mettre la même équipe ou est-ce qu’ils vont tourner ? On verra bien », a-t-il dit en faisant référence au fait que le Crew a disputé un match de Ligue des champions contre Monterrey mercredi soir.

Profondeur

Lors du match de mercredi contre Monterrey, le Crew a fait appel à tous ses titulaires, hormis Jonathan Mensah.

On peut donc se demander si Lucas Zelarayan, Gyasi Zardes, Pedro Santos ou Darlington Nagbe y seront tous samedi après-midi, d’autant plus que le Crew visitera Monterrey au Mexique, mercredi prochain.

« C’est une excellente équipe et nous avons pris beaucoup de temps cette semaine pour peaufiner notre tactique afin de les affronter», a mentionné Djordje Mihailovic.

« Ils ont joué cette semaine, mais je sais qu’ils ne changeront pas leur façon de jouer, peu importe qui sera sur le terrain puisqu’ils ont beaucoup de profondeur. »

D’ailleurs, Wilfried Nancy assure qu’il n’a pas préparé différents plans, et ce, même si l’excellent Lucas Zelarayan devait être sur le banc.

« Le plan de match est le même avec Zelarayan ou pas, c’est une équipe qui est très intéressante. »

À l’aise

D’ailleurs, puisqu’il est question de Mihailovic, on peut dire qu’il est à l’aise contre le Crew.

En effet, sur ses huit buts en carrière, il en a marqué deux contre la formation de l’Ohio, une équipe qu’il admet aimer affronter.

« J’ai toujours aimé jouer contre Columbus, je crois que c’est l’équipe contre laquelle j’ai marqué le plus de buts. J’en parlais justement à mon père ce matin.

« Quand j’étais à l’Académie [du Fire de Chicago], j’aimais jouer contre eux, on avait une bonne rivalité parce que les deux équipes voulaient être la meilleure du Midwest. »

S’habituer

Poursuivons sur le cas de Mihailovic. Le jeune milieu de terrain laisse une bonne impression jusqu’à maintenant, lui qui a marqué dès son premier match et qui anime bien le milieu de terrain.

« J’aime sa capacité de lire le jeu et la liberté dans son jeu pour y mettre du tempo, a noté Wilfried Nancy. Il doit travailler à mieux reconnaître les moments où il doit accélérer le jeu.

« J’aime qu’il soit en mesure d’attaquer et de défendre en même temps. Quand il a du temps avec la balle, il est capable de jouer vers l’avant et ça contribue au fait que nous sommes bons offensivement en ce moment. »

Mihailovic affirme pour sa part être toujours dans une phase d’adaptation à un système avec lequel il n’est pas encore entièrement familier.

« Le fait qu’il n’y ait que deux attaquants à qui relayer le ballon ne change pas grand-chose pour moi, mais j’ai eu à m’habituer à un 3-5-2. Romell [Quioto] et Mason [Toye] ont fait un excellent travail pour se rendre disponibles pour moi. »

L’adversaire en 5 points

Ligue des champions

Le Crew n’a pas toute sa tête au début de la saison dans la MLS puisqu’il est actuellement impliqué dans la Ligue des champions de la CONCACAF. La formation de l’Ohio a fait match nul 2 à 2 face au CF Monterrey lors du match aller du quart de finale qui avait lieu mercredi, à Columbus.

Rotation

Comme le Crew a utilisé son alignement titulaire contre Monterrey mercredi soir, il y a fort à parier que Caleb Porter risque d’apporter quelques changements à sa formation dans le but de faire une rotation nécessaire quand on joue sur deux fronts en même temps.

Mensah de retour ?

Le Crew a été privé de son meilleur défenseur Jonathan Mensah, depuis le début de la saison. Celui-ci est en mesure d’effectuer un retour au jeu et il est probable qu’il retrouve son poste samedi après-midi.

Un seul match

Le Crew n’a disputé qu’un match de MLS jusqu’à ce jour et c’était un verdict nul de 0 à 0 contre l’Union de Philadelphie. Les deux clubs favoris pour terminer au haut du classement de l’Association Est se sont livré un match très serré où les statistiques étaient similaires d’un côté comme de l’autre.

Champion en titre

Rappelons que les hommes en jaune et noir ont remporté la Coupe MLS en défaisant les Sounders de Seattle par la marque de 3 à 0. Il est toujours intéressant de voir comment le champion en titre s’en tire l’année suivante puisque c’est souvent plus difficile parce que l’équipe a peu de repos en plus de devoir disputer la Ligue des champions, récompense qui vient avec le titre.