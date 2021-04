Une 10e hausse mensuelle consécutive du PIB réel en février

Le choc important subi par l’économie canadienne en mars et en avril 2020, durant la première vague de la crise sanitaire, continue de s’effacer alors que le produit intérieur brut (PIB) réel canadien a crû de 0,4 % en février dernier.

Il s’agit d’une dixième augmentation mensuelle consécutive. En janvier, la croissance avait été plus importante, à 0,7 %.

Selon Statistique Canada, qui a dévoilé ces chiffres vendredi, l'activité économique globale s’est toutefois «située à environ 2 % en deçà du niveau observé en février 2020, avant la pandémie de COVID-19», a-t-on précisé.

L’agence fédérale a souligné que 14 des 20 secteurs d'activité ont progressé en février dernier. Les industries productrices de services ont eu droit à une hausse de 0,6 %, mais des baisses importantes ont été mesurées dans les mines, le pétrole et le gaz (-2,8 %), le transport et l’entreposage (-2,0 %), les services administratifs (-1,1 %), le commerce de gros (-1,0 %) et la fabrication (-0,9 %).

«Sans surprise, l’économie canadienne a poursuivi sa récupération en février», a dit Benoit P. Durocher, économiste principal de Desjardins, dans une note.

«Malgré cette dixième hausse mensuelle consécutive, le niveau de la production reste environ 2,2 % inférieur à celui observé avant la pandémie. C’est que plusieurs secteurs affichent encore un retard important. Même si certains secteurs ont éprouvé des difficultés en février, le portrait global de l’économie canadienne reste très bon et le momentum demeure positif», a ajouté M. Durocher.

Les premiers échos de mars reposant sur des chiffres provisoires montrent que le PIB réel pourrait augmenter de 0,9 % et même de 1,6 % durant le premier trimestre de 2021.

«Selon nos projections, le PIB réel par industrie pourrait rejoindre son niveau prépandémie l’été prochain, a indiqué Benoit P. Durocher. Dans ces conditions, il faut s’attendre à ce que la Banque du Canada continue à réduire le degré de détente monétaire en poursuivant la diminution graduelle de ses achats d’obligations sur les marchés financiers.»