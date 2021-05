Une perte de 779 M$ pour Postes Canada en 2020

L’augmentation du nombre de colis distribués pendant la pandémie de COVID-19 n’aura finalement pas suffi à maintenir à flot Postes Canada, qui a enregistré une perte avant impôts de 779 M$ en 2020.

Les coûts associés à la COVID-19, qui sont estimés à 292 M$, ont eu une grande incidence sur ce bilan financier, a indiqué Postes Canada par voie de communiqué vendredi.

«Une part importante de ce montant est attribuable aux congés spéciaux mis en place pour soutenir les employés à risque élevé et ceux qui devaient offrir des soins aux enfants et aux aînés, ainsi qu’à l’augmentation des heures supplémentaires», a-t-il été précisé.

D’autres coûts ont également été engagés pour adapter les centres de travail aux réglementations de la Santé publique, en mettant en place des normes de distanciation physique dans les installations.

Le service postal a par ailleurs enregistré une hausse de ses coûts de fonctionnement en raison de la croissance plus élevée des volumes de colis, les Canadiens ayant privilégié les achats en ligne lors de la fermeture des magasins.

Et si le nombre de colis a augmenté, le secteur du courrier simple a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire, les expéditeurs habituels préférant se tourner vers des solutions numériques.

«[Cela] coïncide avec une baisse marquée de 230 millions $ des revenus du secteur Courrier transactionnel et de 257 millions du secteur Marketing direct par rapport à 2019», a expliqué Postes Canada.

«L’incidence négative nette de la COVID-19 se chiffre à 194 millions $ si l’on tient compte de la hausse de revenus du secteur Colis», a-t-il été ajouté.

Plusieurs records établis

Le traitement des colis a toutefois connu une croissance sans précédent en 2020, permettant à Postes Canada d’établir plusieurs records, notamment celui du plus grand nombre de colis livrés en un seul jour (2,4 millions le 21 décembre), ou encore celui du plus grand nombre de jours consécutifs avec un million ou plus de colis livrés, de la mi-avril à la fin de l’année.

Les revenus de ce secteur ont donc enregistré une hausse de 699 M$ par rapport à 2019, ce qui représente une augmentation de 25%. Près de 471 M$ de ce total sont d’ailleurs attribuables à la COVID-19.

Postes Canada avait inscrit une perte cumulative avant impôts de 709 M$ lors du troisième trimestre de 2020.