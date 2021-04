Vaccination à Québec: «Tout le monde» pourrait être vacciné avant le 24 juin

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale croit pouvoir vacciner toutes les personnes qui le souhaitent, et pas seulement 75% d’entre elles, d’ici le 24 juin, «si les allocations de doses le permettent».

En date de vendredi, 36,6% de la population régionale a reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19. Pour atteindre la cible de 75% des 59 ans et moins, il faut encore vacciner 146 000 personnes.

«Mais nous ne nous arrêterons pas à 75%, nous voulons vacciner le plus de gens possible et nous pourrions arriver à vacciner tout le monde avant le 24 juin, si les allocations de doses le permettent», estime Mélanie Otis, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Pour y arriver, les heures d’ouverture des centres de vaccination pourraient être allongées et des rendez-vous pourraient être ajoutés sans problème, selon les allocations de vaccins supplémentaires à recevoir.

Plus de doses

D’ailleurs, un millier de doses supplémentaires du vaccin d'AstraZeneca doivent être acheminées au centre de vaccination de masse de L’Ancienne-Lorette, samedi. Les personnes de 45 ans et plus pourront prendre rendez-vous en ligne dimanche et lundi.

Cela permettrait d'avancer «leur vaccination d’au moins deux semaines», précise la porte-parole du CIUSSS.

Mme Otis profite d’ailleurs de l’occasion pour souligner que l'on a besoin de vaccinateurs pour maintenir le bon fonctionnement de l’opération de vaccination massive, à l’approche de la période des vacances.

«Nous invitons les gens, étudiants des cégeps et des universités, qui veulent travailler avec nous à cette opération historique à déposer leur candidature sur jecontribue.»

Pour faciliter l’accès à la vaccination, on retrouve dans la Capitale-Nationale neuf centres de vaccination de masse, deux pôles de vaccination en entreprise, des équipes mobiles et aussi la possibilité d’être vacciné dans certaines pharmacies.