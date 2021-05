Des cas de COVID-19 liés à un hôtel pour la quarantaine à Toronto

La santé publique de Toronto, en Ontario, a ouvert une enquête samedi après avoir découvert que plusieurs cas positifs de COVID-19 étaient associés à un hôtel homologué pour la quarantaine des voyageurs.

Ces personnes infectées ont toutes en commun l’hôtel Crowne Plaza, situé à proximité de l’aéroport international Pearson de Toronto, a confirmé la santé publique à CP24.

«Nous avons assigné du personnel afin d’ouvrir une enquête et pour travailler avec l’établissement pour identifier tous les cas, et examiner et conseiller sur toutes les mesures de santé publique appropriées et les mesures de prévention et de contrôle des infections», a indiqué la Dre Vinita Dubey, médecin hygiéniste à la santé publique de Toronto.

Le nombre de cas confirmés associés à cet hôtel n’a toutefois pas été révélé.

«La santé publique ne divulgue pas les informations de santé personnelles liées à des cas individuels et leurs contacts, y compris les informations relatives aux sources d’exposition et d’acquisition», a expliqué la Dre Dubey au média.

L’hôtel Crowne Plaza fait partie des 20 établissements qui ont été approuvés par la ville lors de la mise en place de la quarantaine obligatoire à l’hôtel en attendant les résultats du test passé à l’arrivée à l’aéroport.

Toronto est l’un des principaux foyers d’infection dans la province voisine avec 1050 cas enregistrés, samedi, loin devant les régions de Peel et de York qui comptent respectivement 819 et 286 cas.