Tramway de Québec: des réticences sur la 3e Avenue

Les commerçants et les citoyens de Limoilou sont inquiets d’un éventuel passage du tramway qui viendrait briser le «dynamisme» de la 3e Avenue, et préfèrent un tracé sur la 4e Avenue.

La Ville de Québec a révélé jeudi qu’elle étudie deux scénarios pour le passage du tramway entre Saint-Roch et le chemin de la Canardière, à partir du pont Drouin : soit par la 3e, soit par la 4e Avenue. Sur le terrain, les citoyens et la représentante des commerçants à qui Le Journal a parlé craignent que la 3e Avenue soit dénaturée.

Isabel Madrid, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) de la 3e Avenue, souligne que «l’enjeu majeur est que l’artère est très conviviale et dynamique».

Photo courtoisie, Ville de Québec

On y tient de nombreux événements, comme Limoilove ou Limoilou en musique, qui nécessitent que la rue devienne piétonne pendant quelques jours. Chose impossible avec un tramway. «Ça vient tout chambarder. La vocation événementielle n’existe plus.»

Elle note que les canalisations de la 3e Avenue ont été refaites en 2018 et que les trottoirs sont neufs. Ces préoccupations ont été transmises à la Ville, dit Mme Madrid, et la SDC compte marteler ses arguments. «On sent une volonté de communication et d’écoute», se réjouit-elle.

« Bonne option »

Les commerçants croient que le deuxième scénario serait préférable. «La 4e Avenue n’a pas eu de cure de rajeunissement, et selon nous, c’est une bonne option.»

Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou n’a pas pris de position officielle encore, mais son président, Raymond Poirier, affirme qu’il y a un « préjugé favorable » au passage sur la 4e, où il y a une «belle opportunité» de créer une transformation intéressante et aussi d’apporter des solutions à un problème de sécurité à cause de la circulation, dit-il.

Pour leur part, les citoyens du secteur Maizerets sont quelque peu amers que la décision du tracé vers D’Estimauville ait été imposée par le gouvernement. Mais le conseil de quartier compte en profiter pour proposer d’ajouter du logement social et de la verdure et d’améliorer l’accès vers le Vieux-Limoilou, a exposé Marcel Paré, qui siège au conseil de quartier.

Espoir d’une deuxième phase

Du côté de Lairet, il y a eu «beaucoup de déception» quand on a appris que le tramway évitera désormais le quartier. «Il y avait un appui favorable et les gens avaient hâte», relate la vice-présidente du conseil de quartier, Julie Tremblay-Potvin. Les citoyens placent leurs espoirs dans une deuxième phase.

En parallèle, ils s’inquiètent des intentions du gouvernement d’ajouter des voies réservées à Laurentienne. «C’est un gros enjeu. On veut le boulevard urbain et le verdissement, c’est vraiment pas une bonne idée de rentrer encore plus d’autos en ville.»

Un choix déchirant à faire dans Limoilou

«D’un point de vue sécurité des déplacements, la 4e Avenue offre une belle opportunité parce qu’on a l’impression que le tramway pourrait avoir un effet transformateur plus favorable.»

—Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou

«On organise plusieurs événements par année sur l’artère et on est très inquiets pour ce côté événementiel et sa pérennité. Si on a un tramway qui passe sur la 3e, notre cœur de l’artère, la place limouloise ne pourra plus abriter d’événements.»

—Isabel Madrid, directrice générale de la SDC de la 3e Avenue

