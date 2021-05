Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Les bulletins

Gabriel Nadeau-Dubois, QS

La Santé publique avait-elle validé le protocole de tests d’air dans les écoles, comme Jean-François Roberge l’avait dit ? Non. Le solidaire a fait comprendre à Horacio Arruda qu’il avait avantage à rétablir les faits pour la crédibilité de son organisme. Ses habiles questions ont enfin permis de faire la lumière et le Dr Arruda a admis un «inconfort» devant les propos du ministre.

Sonia Lebel, CAQ

Une entente conclue avec la FAE permettra de hausser le salaire des profs, comme promis par la CAQ. Puis, l’opposition a encore souligné unanimement son excellente attitude pour l’adoption d’une loi simplifiant le processus d’embauche dans la fonction publique. Ombre au tableau : la réforme du mode de scrutin, un engagement électoral, attendra...

Geneviève Guilbault, CAQ

Les choses ont changé depuis que François Legault l’a nommée responsable du dossier de la violence conjugale. Un soutien bonifié aux maisons d’hébergement vendredi dernier et des sommes accordées pour venir en aide aux hommes en détresse cette semaine. Il y a un pilote dans l’avion...

François Bonnardel, CAQ

On comprend qu’il y aura une annonce bientôt pour le 3e lien. Mais de là à empêcher que le responsable du Bureau de projet réponde aux questions à l’étude des crédits, il y a une marge. Il y aura de la lumière «dans quelques semaines», mais, en atten-dant, il fait noir dans le tunnel. L’annonce du rabais sur les permis de conduire, vendredi, a mis un baume sur une semaine difficile.

En vrac

Simon dans un grand chantier

Le leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, a affirmé que le Parti libéral «avait mis les pieds de l’État québécois bien comme il faut dans le béton» pendant qu’il était au pouvoir, et «qu’il a fallu prendre le marteau-piqueur puis défaire tout ça, puis rebâtir le Québec». Selon lui, les libéraux ont laissé «une œuvre de destruction massive». Par contre, il a omis de dire qu’à l’arrivée de la CAQ en 2018, les coffres de l’État étaient bien remplis...

Nettoyer la haine

François Legault a confié jeudi qu’il doit embaucher des gens pour faire un suivi de ses comptes personnels de réseaux sociaux presque 24 h par jour. «Ça arrive souvent le soir, les fins de semaine, on se fait bombarder de messages haineux. Que ce soit contre moi ou que ce soit contre la cheffe du PLQ, c’est inacceptable. On veut les effacer au fur et à mesure.»