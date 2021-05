Les débardeurs du port de Montréal en tête de la marche de samedi

Le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ouvrira la marche du 1er mai, cet après-midi, à Montréal.

«Nous sommes heureux de marcher avec nos confrères et consœurs en cette fête internationale des travailleuses et travailleurs malgré le fait que ce soit une journée bien triste pour les syndiqués au pays. Visiblement, on a beaucoup de chemin à faire vu que les droits des salarié.es peuvent être si facilement bafoués», a rappelé Michel Murray, conseiller syndical et porte-parole du Syndicat des débardeurs.

Photo Martin Jolicoeur

Rappelons qu’avec la loi spéciale tout récemment adoptée par le sénat vendredi, le syndicat a annoncé qu'il allait contester la loi devant les tribunaux et qu'il avait déjà déposé une plainte à l'Organisation internationale du travail.

La manifestation de la journée internationale des travailleuses et des travailleurs débutera à 13 h samedi, au parc La Fontaine.