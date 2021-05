Saguenay: une collision fait deux blessés graves

Vendredi soir, à Saguenay, une collision spectaculaire impliquant un camion semi-remorque et deux voitures a envoyé les conducteurs de ces dernières à l’hôpital, où ils se sont fait traiter pour de graves blessures.

L’incident est survenu peu avant 21 h sur le boulevard Talbot, à l'angle de la rue du Plein-Air et près du dépanneur Couche-Tard du Domaine Luxor, dans le secteur de Chicoutimi. Les trois véhicules impliqués circulaient en direction sud.

«Le [camion semi-remorque] a tourné à gauche en direction du dépanneur, et les deux véhicules qui suivaient en arrière ont tamponné ledit camion», explique le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS) Bruno Cormier.

La première voiture a pris feu, mais «les gens sur place et les pompiers» ont rapidement maîtrisé l’incendie, confirme M. Cormier. La seconde a terminé sa course sur le terre-plein central, quelque 200 m plus loin, après avoir fait plusieurs tonneaux.

L'incident fait l'objet d'une enquête

Les conducteurs des voitures qui suivaient le camion semi-remorque ont été grièvement blessés et ont été transportés d’urgence à l’hôpital de Chicoutimi.

«Aux dernières nouvelles, ils étaient toujours en vie, mais ont subi plusieurs interventions chirurgicales», souligne le porte-parole du SPS.

Le conducteur du camion, quant à lui, s’en tire indemne.

Un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec (SQ), en assistance dans cette affaire, s’est déplacé pour faire la lumière sur les circonstances de l’incident. Une enquête est ouverte dans ce dossier.