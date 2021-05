Tour de Romandie: Michael Woods l’emporte et s’empare du maillot jaune

Michael Woods (Israel Start-Up Nation) et Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) se sont disputé la victoire sous une pluie battante, samedi, lors de la quatrième étape du Tour de Romandie, en Suisse. Une chute du Gallois dans les derniers mètres de l’épreuve a finalement procuré le triomphe au cycliste canadien qui s’empare du même coup des commandes au classement général provisoire.

La victoire s’est jouée dans la montée finale, à Thyon, où tout était en place pour un sprint à deux coureurs. Mais au moment d’accélérer, Geraint Thomas a glissé et s’est retrouvé au sol, concédant ainsi l’étape à son adversaire.

L’Australien Ben O’Connor (AG2R Citroën) a été le deuxième à rallier l’arrivée, 17 secondes après le vainqueur. Thomas a quant à lui été en mesure de compléter l’épreuve au troisième rang (+21 secondes).

«C’est une grosse victoire pour Michael (Woods). Ça fait déjà quelques semaines et même quelques mois qu’il démontre qu’il a la forme pour remporter des étapes. On savait qu’il avait des jambes extraordinaires et il l’a démontré aujourd’hui (samedi). C’est vraiment cool pour lui !» a indiqué Guillaume Boivin au sujet de la victoire de son coéquipier.

AFP

Tout au long de la journée, les membres de la formation Israel Start-Up Nation ont uni leurs efforts pour préparer Woods en vue de la fin de l’épreuve. Le Danois Mads Würtz Schmidt a pris part à l’échappée du jour, alors que Boivin et trois de ses comparses se sont relayés pour conduire leur meneur au pied de la dernière ascension du parcours de 161 kilomètres.

«On savait que ce serait difficile pour la montée finale et on voulait s’occuper de lui le plus longtemps possible. On avait un point d’appui dans l’échappée et on a été en mesure de l’amener jusqu’à la dernière bosse. Ça ne pouvait pas aller mieux que ça», a analysé Boivin, 108e de cette quatrième étape (+33 minutes 39 secondes).

Fort de sa victoire, Michael Woods détient maintenant 11 secondes d’avance sur Geraint Thomas en tête du classement général provisoire. Le Tour de Romandie se conclura dimanche, avec la présentation d’un contre-la-montre de 16 kilomètres disputé dans les rues de Fribourg.

«Les écarts ne sont pas énormes au classement et ça risque d’être très serré. Michael a connu un bon prologue mardi et je pense qu’il a la forme pour remporter le titre. Quand tu as le maillot jaune, ça peut te faire voler et je sais qu’il va se battre jusqu’au bout», a lancé Boivin en guise de conclusion.