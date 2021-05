Une usine pour personnes handicapées

Une soixantaine de personnes vivant avec un handicap physique ou psychologique majeur font rouler une usine de recyclage de la Mauricie, presque qu’à eux seuls.

Alain St-Yves, 55 ans, qui est privé d’avant-bras aux deux bras depuis la naissance, est contremaître de production à l’usine Soleno Recyclage, à Yamachiche.

«J’ai la main qui a ‘’poussé’’ au bout du coude», a dit à la blague en entrevue celui qui a occupé différentes fonctions dans le recyclage depuis 1984.

Serge Carbonneau, un des fondateurs du Groupe RCM, également dans le domaine du recyclage et qui crée des emplois pour des gens avec des limitations fonctionnelles, avait embauché M. St-Yves à l’époque. M. Carbonneau tenait à ce que les gens handicapés puissent développer des aptitudes dans le marché.

PHOTO COURTOISIE: Soleno Recyclage

Aujourd’hui, un partenariat entre Groupe RCM et Soleno Recyclage permet à 66 personnes ayant des limitations fonctionnelles d’avoir leur place le marché du travail.

«C’est vraiment ‘’leur’’ usine et le cœur de l’équipe, c’est eux», a imagé sans hésiter Mario Rodrigue, directeur des opérations chez Soleno Recyclage.

«Ma vie n’aurait pas été la même sans cet emploi, a confié Alain St-Yves. Quel type de personne je serais devenu, je ne le sais pas.»

M. St-Yves aurait pu aller travailler dans une entreprise dite «normale», mais il s'est toujours posé la question à savoir s’il aurait été accepté tel qu’il est. «C’est sûr que j’aurais eu des embûches ailleurs», a-t-il affirmé.

Dans la même usine, Geneviève Noël est opératrice d’équipement. À l’âge de 17 ans, elle a reçu un diagnostic de problèmes de santé mentale. Elle fait des crises d’angoisse et d’anxiété, en plus d’avoir une problématique de phobie sociale.

«J’ai déjà travaillé dans un magasin comme caissière, mais je pleurais régulièrement avant de partir pour aller travailler, nous a-t-elle raconté. Il fallait que je me fasse remplacer quand je commençais à avoir des crises d’angoisse à la caisse.»

Mais la femme de 36 ans ne se sent pas jugée chez Soleno.

«Je sais que je peux sortir prendre l’air quand j’ai des crises d’angoisse, a-t-elle expliqué. Et mon contremaître va venir me voir pour m’écouter et m’aider.»

Ses tâches la confrontent à ses angoisses, mais pour le mieux. «Ça me teste vraiment beaucoup lorsqu’il y a des petits accros, a-t-elle confié. Mais je suis maintenant quand même capable de foncer et d’aller vers les gens.»

Les employés de Soleno Recyclage peuvent aussi compter sur une intervenante formée en travail social présente sur les lieux. Elle est notamment là pour soutenir les employés et les guider vers différentes ressources pour leur maintien en emploi ou pour des problématiques personnelles.

«Ils ont tellement de difficultés à l’extérieur de l’usine, mais à tous les jours ils se présentent avec le sourire, a ajouté M. Rodrigue, le directeur des opérations. Il y a un ‘’wow’’ à tous les jours ici.»