Vaccination: les imbéciles sont l’exception

La chose la plus intelligente et la plus pertinente qui a été dite à propos des médias sociaux vient de l’écrivain et sémiologue italien, Umberto Eco.

« Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d’imbéciles qui, avant, ne parlaient qu’au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite.

Aujourd’hui, ils ont le même droit de parole qu’un prix Nobel... »

Plus je lis ce qui circule sur les médias sociaux, plus je me dis que l’auteur du Nom de la rose avait parfaitement raison.

ALLO, MARS ? J’ARRIVE !

On dit que les médias sociaux participent à la polarisation de la société, car ils fonctionnent comme des chambres d’écho, ils disent aux gens ce que les gens veulent entendre.

Savez-vous ce que font aussi les médias sociaux ?

Ils déforment notre vision de la réalité.

Une heure sur les médias sociaux, et on est convaincu que la majorité des gens sont des imbéciles.

On a juste le goût d’appeler Elon Musk pour lui demander s’il reste de la place dans la fusée qu’il veut envoyer sur Mars.

Or, ce qui se dit sur Facebook n’est absolument pas représentatif de ce qui se passe dans la vraie vie.

La preuve : 79 % des Québécois disent qu’ils vont se faire vacciner, car ils font confiance à la science et ils savent que le vaccin est notre seule porte de sortie.

Ça, c’est la vraie vie.

Le vrai monde.

La réalité.

Se fier aux médias sociaux pour savoir ce que la majorité des Québécois pensent, c’est comme baser ta vision du Québec sur ce que tu as entendu à deux heures et demie du matin dans un bar clandestin de Saint-Eugène-de-Guigues, une fois que le vendeur de baboche est passé et que les participants du Lac-à-l’épaule annuel de l’Association des chasseurs de sasquatchs ont débarqué après avoir passé trois heures à jouer à Donjons et Dragons dans leur tente-roulotte au Camping Le P’tit Paradis avec une caisse de Wallaroo Trail et trois boîtes de Pizza Pops pepperoni bacon.

Pas sûr que ce soit un reflet fidèle des mentalités.

10-4 !

Comme disait Umberto Eco, des imbéciles qui croient qu’on peut guérir le cancer avec des herbes médicinales et un peu de Map-O-Spread, il y en a toujours eu.

La seule différence c’est qu’aujourd’hui, ils ont une chaîne YouTube.

Ils ont beau être suivis par 230 000 personnes, ce qu’ils disent n’est pas plus intéressant que ce que disait votre mononcle camionneur quand il parlait à sa femme sur son CB, une Mol tablette entre les cuisses et un paquet de Craven A dans la poche de sa chemise hawaïenne.

MANIFESTER CONTRE LE VIRUS

Aujourd’hui, comme vous le savez, des manifestations contre les consignes sanitaires sont prévues un peu partout au Québec.

« On est tannés ! » disent les organisateurs.

Comme si lever les consignes sanitaires allait RACCOURCIR la crise !!!!

Aux dernières nouvelles, les gens qui habitent à New Delhi auraient bien aimé suivre leurs manifs à la télé, mais malheureusement, ils sont trop occupés à brûler les corps de leurs proches...