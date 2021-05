Chevaliers de la «libarté»

Vous n’en pouvez plus de vivre sous cette « dictature » sanitaire qui vous oblige à observer des règles strictes. Vous étouffez sous votre masque, cette distanciation physique vous tue. Ce couvre-feu digne d’un régime totalitaire vous emprisonne. On vous manipule vous et votre descendance.

Vous êtes tellement tannés !

Voilà plus d’un an que vous endurez une crise sanitaire qui, selon vous, n’existe pas. Vous vous épuisez à tenter de nous faire comprendre que nous sommes prisonniers d’une vaste machination qui vise à nous contrôler ? Que ces maudits vaccins qu’on nous inocule sont infestés de micropuces visant à faire de nous des robots au service d’une puissance occupée à créer un nouvel ordre mondial.

La vérité.

D’après votre expertise, cette COVID n’est ni plus ni moins qu’une grippe. Rien ne prouve que ces morts recensés sont vraiment décédés de ce sale virus. Vous avez fait vos recherches. Toutes ces mesures sanitaires sont injustifiées, car votre système immunitaire est fort, point final.

La « Libarté ! »

Vous êtes libres de penser autrement. La « dictature » sanitaire vous autorise même à le proclamer publiquement devant le Stade olympique. Vous ne voulez pas de vaccins ? Grand bien vous fasse.

Petite mise au point.

Vous êtes tannés ? Nous, on est à boutte ! On veut s’en sortir.

Et si pour ça, il faut se faire vacciner, nous sommes prêts. Prêts à endurer encore quelques semaines de couvre-feu et de masques. Nous avons déjà fait de grands sacrifices, nous en connaissons le prix.

Nous voulons reprendre nos vies, retrouver nos familles, nos amis, nos métiers. Aller au resto, prendre un verre sur une terrasse, recevoir nos proches, aller au spectacle. Voyager ici, chez nous, ou à travers le monde...

Vous voulez la même chose ?

Mais nos chemins pour y arriver ne se rencontreront jamais... Car avec des amis comme vous, on n’a pas besoin d’ennemis.