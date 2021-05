«Cole en marquera plusieurs»–Nick Suzuki

Nick Suzuki a orchestré le but égalisateur en troisième période, il a encore joué un bon match, mais il était encore plus heureux de parler de son coéquipier Cole Caufield que de son propre match.

« Ça va bien pour lui. Il a eu plein de chances. Ce n’est pas mauvais de réussir un but gagnant en prolongation comme premier but dans la LNH. Cole en marquera plusieurs au cours de sa carrière. »

– Nick Suzuki

Jeff Petry l’a souvent fait dans le passé. Quand Shea Weber se retrouve à l’infirmerie, il a le don d’élever son jeu. Auteur d’une passe en un peu plus de 22 minutes contre les Jets, Petry a fait encore mieux face aux Sénateurs avec un but, une passe, quatre tirs, trois mises en échec et un temps de jeu de 24 min 5 s . « Shea est un gros morceau de notre équipe. C’est important, quand il y a un blessé, que d’autres joueurs se lèvent. On l’a malheureusement vécu avant. Je dois lever mon niveau de jeu et choisir quand appuyer l’attaque. Les deux derniers matchs, je patine mieux, j’appuie l’attaque et je joue à ma façon, un style dont je m’étais éloigné dernièrement. »

– Jeff Petry

Cole Caufield a gagné la médaille d’or avec les États-Unis au Championnat du monde junior, il a gagné le trophée Hobey-Baker après une saison de 52 points (30 buts, 22 passes) en 31 matchs avec les Badgers du Wisconsin, il a paraphé un premier contrat professionnel et il a maintenant joué quatre matchs avec le CH.

« Ça a été vite ! C’est la meilleure année de ma vie. J’ai beaucoup appris. Là, je viens de marquer mon premier but dans la LNH. Tu y rêves toujours quand t’es jeune. Mais tant que ça n’arrive pas, c’est dans ta tête. Ça ne m’a pas encore frappé. Je n’ai pas eu le temps de revoir le but, je ne me souviens pas de tout. C’est un moment spécial. »

– Cole Caufield