La manif des amis du virus!

En regardant la manifestation contre les mesures sanitaires qui s’est déroulée hier, et en écoutant les propos qu’ont tenus certains des participants, un constat s’impose.

Il y a des gens, parmi nous, qui ont perdu tout sens des responsabilités et toute notion de solidarité.

La seule chose qui les intéresse maintenant est leur liberté individuelle.

C’EST LE CONTRAIRE !

Ces manifestants disent qu’on n’a plus besoin de mesures, car le nombre de cas de COVID ne cesse de baisser.

Euh... C’est le contraire, les amis !

Le nombre de cas baisse PARCE QU’IL Y A JUSTEMENT DES MESURES !!!!

Allo ?

C’est comme si quelqu’un disait : « Plus besoin d’émettre des contraventions pour alcool au volant ou dépassement des limites de vitesse ou refus de porter la ceinture de sécurité ou non-respect des arrêts obligatoires, car le nombre de gens qui ne respectent pas ces règles n’a jamais été aussi bas ! »

Euh...

Il n’a jamais été aussi bas, CAR ON ÉMET DES CONSTATS QUAND UN BOZO NE RESPECTE PAS LES RÈGLES !

Il n’a jamais été aussi bas, car on est sévère envers ceux qui ne respectent pas les règlements !

Coudonc, pas besoin d’être un génie pour comprendre ça ! Pourquoi les Indiens sont aux prises avec une catastrophe humanitaire ? Parce que le gouvernement indien a levé les consignes sanitaires trop tôt ! Il a permis à des milliers de personnes de se rassembler ! Alors qu’un variant commençait à faire des ravages !

C’est aussi simple que ça, pas besoin de chercher midi à 14 heures !

« ON EST TANNÉS ! »

Vous êtes tannés du confinement ?

Eh bien, continuez de vous foutre des consignes, vous allez voir, le nombre de cas va augmenter, et le gouvernement va devoir imposer des règles plus strictes !

On va revenir à un couvre-feu à 20 h et à l’école à distance !

Ça vous tente ? Même un enfant de cinq ans comprendrait ça !

« Oui, mais on est tannés ! »

Vous pensez qu’on n’est pas tannés, nous ?

(Par nous, j’entends les femmes et les hommes qui font leur devoir de citoyen, qui sont capables de regarder autre chose que leur petit nombril...)

Oui, on est tannés !

Et c’est pour ça qu’on s’arrache les cheveux quand vous vous rassemblez en criant LIBAAAAARTÉ autour d’un politicien aussi stupidement irresponsable que Maxime Bernier ! Parce que c’est à cause de gens comme vous que ça risque de durer encore plus longtemps !

C’est à cause de gens comme vous qu’il n’y aura peut-être pas de terrasses cet été !

Cibole, dans quelle langue va falloir vous le dire pour que vous compreniez ?

LES AMIS DU VIRUS

Le plus niaiseux, dans cette manifestation, est qu’on y est presque. De plus en plus de gens se font vacciner.

Bientôt, dans pas grand temps, on aura nos deux doses et on pourra même voyager !!!! Vous ne pouvez pas attendre, d’ici là ?

On dirait que ça vous plaît, cette pandémie ! Comme si vous voyiez la fin approcher, et que ça vous faisait un pincement au cœur.

Alors vous dites : « On va se foutre des consignes, comme ça, la COVID va nous embêter quelques semaines de plus ! »

Vous aidez le virus au lieu de le combattre !