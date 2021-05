Les élèves du primaire vont reprendre le chemin de l’école à Québec

On entendra à nouveau des rires d’enfant dans les cours d’école de quartier, les élèves du primaire de Québec et de Chaudière-Appalaches étant attendus lundi pour la reprise des cours en présentiel, à l’exception des MRC Bellechasse, Les Etchemins, Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et La Nouvelle-Beauce.

Au total, 59 490 enfants vont reprendre le chemin de l’école dès lundi matin, pour leur plus grand bonheur.

Une reprise qui était aussi très attendue par les parents, Jean-Philippe Caty étant bien content que ses trois filles retrouvent un semblant de vie normale et qu’elles puissent revoir leurs camarades de classe. Pour Christine Bélanger, mère d’une élève de première année, le retour en classe était impatiemment guetté, même si elle doit recommencer à faire les lunchs.

Si plusieurs parents avaient trouvé une routine depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’école à la maison comportait son lot de défis. En plus de devoir régler des problèmes techniques, ils devaient aussi s’assurer que leur enfant restait attentif à la séance éducative.

Marie-Ève Gingras retrouvait souvent son garçon occupé à dessiner plutôt que d’écouter son professeur. Mère également d’une jeune fille autiste, elle ressentait parfois le manque de ressources.

«Il y a souvent des moments de panique parce qu’elle ne comprend pas. C’est sûr qu’elle n’a pas la technicienne spécialisée avec elle. C’était un défi de comprendre les consignes d’être attentive aussi», a-t-elle expliqué.

Des tests rapides utilisés

Québec a par ailleurs augmenté les mesures pour diminuer la contagion en classe.

Les familles auront ainsi un accès privilégié aux tests de dépistages rapides ID NOW, qui se retrouveront dans certaines cliniques de la Capitale-Nationale et de Lévis.

Un communiqué a toutefois précisé que ces tests seront seulement utilisés «pour dépister les personnes symptomatiques, incluant les enfants».

Une bonne nouvelle pour Daniel Gauthier, président du Syndicat de l’enseignement de la région de Québec, qui assure que «plus rapidement on est en mesure d’évaluer si un enfant est porteur ou non, plus il peut revenir rapidement à l’école et évitera éventuellement des fermetures de classe».

Daniel Gauthier a d’ailleurs l’intention d’effectuer des démarches auprès du ministère de l’Éducation sur la question de la pondération, cette dernière étape de l’année scolaire valant pour 65% de la note finale.

Une question qui préoccupe également les parents, comme Marie-Ève et Christine, qui s’inquiètent que leurs enfants aient pris un retard dans leur apprentissage durant ce mois à la maison.