«Star Académie»: les beaux souvenirs des 15 académiciens

Qu’elle a filé vite, cette sixième saison de «Star Académie»! À quelques heures de la grande finale, les 15 académiciens de la cohorte 2021 nous parlent des plus beaux souvenirs de l’expérience unique qu’ils viennent de vivre.

Avant qu’on n’annonce qui, de William Cloutier ou Lunou Zucchini, sera le choix du public et remportera les grands honneurs, toute la joyeuse bande – parce que oui, les candidats seront tous sur scène pour cet ultime moment – chantera et dansera avec Les Trois Accords, les professeurs Lara Fabian, Ariane Moffatt et Gregory Charles, ainsi que l’animateur Patrice Michaud... Et peut-être y aura-t-il d’autres surprises?

Le public pourra voter pour William ou Lunou ce soir, dès 19 h, à TVA.

Olivier Faubert

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

«Le moment le plus marquant pour moi à l’académie, où j’ai appris le plus, ç’a été ma première évaluation, ma seule évaluation, et quand j’ai appris que j’étais en danger. J’ai super mal réagi sur le coup, et j’ai vraiment eu beaucoup de réflexions par rapport à ça. C’est ce qui m’a fait grandir le plus en tant qu’artiste, et aussi en tant qu’humain.»

Charles Kamoun

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

«Mon plus beau moment, c’était avant d’entrer à l’académie, juste avant de chanter avec Lara. Je pense que les gens n’ont pas vu à quel point j’étais excité. J’étais rouge comme une tomate, Ç’a été un des plus beaux moments de ma vie!»

Meghan Oak

Joël Lemay / Agence QMI

«Évidemment, un moment très marquant pour moi à "Star Académie" a été quand j’ai pu entrer dans l’aventure, quand les profs m’ont sauvée lors du premier gala du 14 février. Sinon, chanter avec Charlotte Cardin, c’était vraiment un très beau cadeau, puisque c’est une artiste que j’apprécie énormément.»

Matt Moln

Joël Lemay / Agence QMI

«Mon moment marquant à l’académie, je crois, a été ma performance de mise en danger. Tout ce variété, en fait, où j’ai chanté avec Pierre Lapointe. Tout était vraiment beau et "le fun".»

Zara Sargsyan

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

«Mon moment marquant durant la saison, c’était ma performance finale, avant mon élimination. C’est là que j’ai réalisé le nombre de choses que j’ai apprises. J’ai compris pourquoi j’étais là et ce que j’avais à transmettre au public. C’était très beau, comme moment!»

Dashny Jules

Joel Lemay / Agence QMI

«Mon moment marquant à l’académie, ç’a été le lundi où j’ai appris que j’allais être en danger. Ç’a été le premier moment où j’ai pu sortir de l’académie, pour prendre un bon temps, parce qu’il faisait chaud, en plus. J’ai fait la course avec Annabel et Shayan... et j’ai gagné! (rires) On a eu beaucoup de plaisir. On a joué à des jeux et on a mangé un repas magnifique, une recette du chef Hugo Saint-Jacques.»

Annabel Oreste

«Mon moment préféré, c’est quand j’ai reçu du poulet frit deux jours de suite à l’académie!»

Maëva Grelet

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

«Mon meilleur moment à moi, ç’a été quand j’ai pu enfin faire, pour ma dernière semaine à l’académie, ma chanson, ma composition, qui pouvait montrer vraiment toutes mes couleurs, qui montrait vraiment qui était Maëva, et qui ne m’a pas empêchée de montrer toute l’énergie que j’avais.»

Shayan Heidari

Joel Lemay / Agence QMI

«Mon moment marquant, ç’a été quand on a eu le cours avec Lara, où il fallait s’ouvrir le plus possible, et parler des choses qui étaient dures pour nous, dans notre vie. Ç’a été marquant parce que ça nous a permis d’être plus forts ensemble. Ça m’a fait réaliser à quel point on peut être plus forts, ensemble.»

Jacob Roberge

Joel Lemay / Agence QMI

«C’est difficile d’en choisir un. J’aurais un top trois mon duo avec Mario Pelchat, "Le temps des cathédrales" avec Bruno Pelletier et mon duo avec Lara Fabian.»

Guillaume Lafond

Joel Lemay / Agence QMI

«Mon meilleur moment, je pense que c’est ma première évaluation, quand j’ai parlé aux profs de la direction où je voulais aller. Ils m’ont juste donné confiance et m’ont dit: "Let’s go, tu es capable, si tu crois en tes affaires, fais-les!". Et ça m’a juste fait réaliser que je pouvais le faire.»

Rosalie Ayotte

Joel Lemay / Agence QMI

«Mon moment marquant à l’académie, je pense que c’est vraiment quand j’ai fait ma composition "Les collines". Quand je l’ai écrite, et aussi quand je l’ai "performée" au variété, quand j’ai été en danger, et quand j’ai été votée par le public. C’était vraiment un moment surprenant, mais c’était vraiment un beau moment, et ça m’a confirmé que j’étais à la bonne place.»

Queenie Clément

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

«Mon moment marquant de la saison, c’est quand ma chorale, la chorale Unity, est venue "performer" à "Star Académie", pendant le Mois de l’histoire des Noirs, pour faire le "medley" qui soulignait les contributions des musiciens noirs à l’histoire de la musique. Mon mari faisait partie de la chorale, et j’étais énormément fière de faire partie de ce numéro-là, et énormément fière que la production ait pris le temps d’organiser ça avec Gregory Charles, pour démontrer cette partie de l’histoire de la musique noire. »

William Cloutier

Joel Lemay / Agence QMI

«Je crois que ce qui m’a le plus marqué, c’est en fin de parcours, quand j’ai fait ma composition pour défendre ma place, en demi-finale masculine. D’avoir chanté ma compo, ç’a été un moment décisif. J’ai été sauvé par le public, et rien n’a été plus grand que ce sentiment à date, pour moi, dans l’aventure. C’était le plus beau des cadeaux.»

Lunou Zucchini

Joel Lemay / Agence QMI

«Il y en a tellement! Je vais m’arrêter à un ou deux... La visite à la Maison symphonique, et les répétitions avec l’Orchestre Métropolitain. Pour moi, ç’a été marquant. Il y avait une énergie dans la pièce, le son, l’acoustique de la salle, avec toute la "gang", pour moi, c’était tellement un beau moment... Et de chanter avec Lara, c’était vraiment grandiose. Sinon, la première fois que j’ai été mise en danger et que j’ai fait "Le parc Belmont", parce que c’était la première fois que j’étais dans un contexte où je chantais seule pour défendre ma place, et c’est le public qui m’a choisie. J’étais très flattée et reconnaissante.»