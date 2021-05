Transition Québec promet des bus gratuits

Le parti à l’élection municipale Transition Québec instaurerait la gratuité du transport en commun sur le territoire de la Ville de Québec s’il est porté au pouvoir en novembre prochain, une mesure qu’il financerait en partie par une nouvelle taxe sur l’essence.

C’est ce que la cheffe Jackie Smith a annoncé dimanche midi en marge du congrès annuel de la formation politique. Selon elle, cette mesure est nécessaire pour «faire face à l’urgence climatique».

Concrètement, le parti, né en 2017 et anciennement connu sous le nom d’Option Capitale-Nationale, éliminerait «toutes formes de tarification sur l’accès au transport en commun de la Ville de Québec, pour tous les types de transport en commun et pour tous les usagers et usagères, qu’ils et elles soient résidents ou non.»

«Une transition rapide de l'automobile vers les transports collectifs et actifs est incontournable. Les transports représentent 43% des émissions de GES au Québec. La gratuité facilitant l’accès au transport en commun, favorise cette transition. Tout le monde bénéficie d'une augmentation de l'usage des transports en commun, y compris les automobilistes», a déclaré Mme Smith.

Selon des données de 2019, 34 % des revenus du Réseau de transport de la Capitale proviennent des utilisateurs, ce qui représente 76,2 millions $.

Pour compenser cette somme, Transition Québec propose d’exiger graduellement une contribution supplémentaire de 3 cents par litre d’essence vendu. Une taxe semblable est déjà perçue à Montréal et permettrait, selon le parti, de rapporter 25 millions $ à Québec.

Il entend aussi aller chercher 44 M$ «par un accroissement de la charge fiscale des stationnements et des espaces asphaltés de grande surfaces commerciales et des industries.»

La formation politique fait valoir qu’une centaine de villes dans le monde offre une forme de gratuité pour l’accès au transport collectif et cite en exemple Kansas City dans l’état du Missouri, où il n’y a pas de frais pour utiliser une ligne de tramway inaugurée en 2016. Celle-ci mesure toutefois 3,2 km, ce qui est moins que la ligne projetée de 19 km de tramway à Québec.